İlker Yağcıoğlu'ndan şampiyonluk sözleri! 'Ligin kaderi değişti' diyerek açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında geriye düştüğü maçta Samsunspor’u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan aldı. TRT Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, “6 dakikayla ligin kaderi değişti. Bu geri dönüş Fenerbahçe’yi kendine getirmeli” diyerek galibiyetin önemine dikkat çekti.

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor’u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir virajı kayıpsız geçti. Karşılaşmada geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle geri dönüşe imza attı ve haftayı 3 puanla kapattı.

"LİGİN KADERİ DEĞİŞTİ"

Maçın ardından TRT Spor’da değerlendirmelerde bulunan İlker Yağcıoğlu, mücadelenin şampiyonluk yarışındaki önemine dikkat çekti. Yağcıoğlu, karşılaşmanın özellikle kısa bir zaman diliminde tamamen farklı bir noktaya geldiğini ifade etti.

“Maçın atmosferi inanılmaz yüksek olduğu için oyuncular arasında bu tarz şeyler olabilir. 6 dakikayla ligin kaderi değişti. Fenerbahçe bugün puan kaybetmiş olsaydı şampiyonluk yarışı yüzde 90 biterdi. Galatasaray büyük bir avantaj elde ederdi. Bu geri dönüş Fenerbahçe'yi kendine geri getirmeli.”

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Samsunspor’un mücadelede oldukça etkili bir performans sergilediğini söyleyen Yağcıoğlu, Karadeniz temsilcisinin Fenerbahçe’yi zorladığını belirtti.

“ Samsunspor son zamanlarda oynadığı en iyi maçı oynadı. Fenerbahçe'yi çok zorladı. Rakibinizin de moralini bozarsınız. Galatasaraylı olarak düşünsene, puan farkı 7'ye çıktı derken yeniden 4'e indi. Beşiktaş derbisine kadar kazanabileceği 2 maç var. Galatasaray'ın bu maçlarda puan kaybetmesini bekleyecek. Bu maçta alınan 3 puan, şampiyonluğun hikayesi yazılırsa birinci sıraya konacak bir maç. Başlangıç 11'ine şaşırdım. Özellikle stoper bölgesinde 3 isme şaşırdım.”

“HAYATİ BİR GALİBİYET”

Tecrübeli yorumcu, Fenerbahçe’nin aldığı sonucun olası bir puan kaybı durumunda büyük tartışmalar yaratabileceğini de dile getirdi.

“Fenerbahçe hayati bir galibiyet aldı. Çok şey götürürdü bu maç. Acayip şeyler konuşulurdu. Geundouzi'yi çok beğendim. Acayip bir maç izledik. Kasımpaşa farklı oynadı. Tamamen savundu. İlk gittikleri pozisyon gol oldu. Samsunspor oynadı. 6-7 kişiyle ön alanda bastı. Lig bitiyordu. 7 puan geriden gelip Galatasaray'ı mı geçeceksin! Kendilerine gelmişlerdir diye tahmin ediyorum.”

Süper Lig Samsunspor son dakika fenerbahçe galatasaray
