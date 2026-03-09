Oosterwolde’den Samsunspor’a şok kontra: Sosyal medyada kart kavgası büyüyor

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u son dakika golleriyle 3-2 mağlup ettiği olaylı maçın yankıları saha dışına taşındı. Sarı-lacivertli ekibin başarılı savunmacısı Jayden Oosterwolde, maç sonu sessizliğini Samsunspor’un resmi sosyal medya hesabında bozarak geceye damga vuran bir çıkışa imza attı.

OOSTERWOLDE'DEN SAMSUNSPOR'A OLAY YORUM: "MENDES'İN KARTINI UNUTMAYIN!"

Fenerbahçe’nin nefes kesen geri dönüşü sonrası sular durulmuyor. Maç içindeki hakem kararlarına tepki gösteren Samsunspor cephesine, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde’den beklenmedik bir kontra geldi. Hollandalı oyuncu, Karadeniz ekibinin paylaşımının altına "kart" göndermeli bir yorum bıraktı.

Jayden Oosterwolde'den Samsunspor'un paylaşımına yorum: "Mendes'e ilk yarıda çıkması gereken ikinci sarı kartı da unutmayın."

TRİO PROGRAMI ONAYLAMIŞTI

Oosterwolde'nin bu çıkışı, beIN Sports'taki Trio programında yapılan yorumlarla da paralellik gösterdi. Eski hakemler, maçın genelinde birçok kartın atlandığını belirtirken, maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ın kontrolü kaybettiği yönünde birleşmişti. Oosterwolde'nin yorumu, kısa sürede binlerce etkileşim alarak sarı-lacivertli taraftarlarca paylaşım rekorları kırdı.

OOSTERWOLDE'DEN DALYA AÇIKLAMASI!

Jayden Oosterwolde: "100. maçımı oynadım Fenerbahçe ile, çok mutluyum. 3 yıl oldu ama 10 yıl gibi hissediyorum...

Her sezon bizim için ateşli geçiyor. Bu nedenle Fenerbahçe'deki 3 yılı 10 yıl gibi hissediyorum. Hala namağlubuz. Şampiyon olmak istiyoruz."

FENERBAHÇE PAYLAŞTI!