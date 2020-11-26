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Güreş Milli Takımı'nda 13 koronavirüs vakası

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.11.2020 14:30 | Son Güncelleme

İstanbul'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 13 sporcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Güreş Milli Takımı'nda 13 koronavirüs vakası

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını her alanı olduğu gibi spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak da İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 13 sporcunun testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde kampta bulunan Grekoromen Güreş Milli Takımımızda bulunan teknik heyet ve güreşçiler ile tesislerinde görevli idari personelimize Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, 13 güreşçimiz, kondisyonerimiz ve psikoloğumuz olmak üzere toplam 15 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Tarama testleri pozitif sonuç verenlerin; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır. Testleri pozitif çıkan sporcularımızın sağlık durumlarında olumsuz bir gelişme yoktur. Tüm sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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