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Güreşçiler sağlık kontrolünden geçti

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.10.2020 14:37 | Son Güncelleme

Sporcu Eğitim Merkezinde kalan güreşçiler sağlık testinden geçti.Eğitim ve öğretimlerini aksatmadan üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Kayseri’de faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezi’nde kalan güreş sporcuları rutin sağlık kontrolünden geçti.

Sporcu Eğitim Merkezinde kalan güreşçiler sağlık testinden geçti.
Eğitim ve öğretimlerini aksatmadan üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Kayseri’de faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezi’nde kalan güreş sporcuları rutin sağlık kontrolünden geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Sporcu Eğitim Merkezinde kalan her sporcu Türk sporu için çok değerli, bu yüzden sporcularımızın sağlığı en başta geliyor, bunun içinde sporcularımız belirli periyodlarda sağlık kontrollerinden geçiyorlar. Sporcu Eğitim Merkezinde spor çalışmalarının yanı sıra eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerle sporcuların gelişimleri için destek oluyoruz. Güreşçilerimiz, azimli çalışmalarıyla bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası müsabakalarda madalya aldılar, almaya da devam edeceklerine inanıyoruz” dedi.

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