MAGAZİN

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.01.2019 09:30 | Son Güncelleme

Son günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ile adından oldukça söz ettirmeye başlayan Gürgen Öz, Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liraya satışa sunulacak kitabı için, "Atatürk'ün kendi yazdığı kitap Nutuk 25 lira ama yok 2 bin 500 lira verip onunla ilgili yazılmış kitabı almak daha mantıklı" dedi.

Oyuncu Gürgen Öz, Instagram'dan paylaştığı videolarla gündemi oldukça meşgul etmeye başladı. Gürgen Öz'ün Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liraya satışa çıkacak olan kitabı için yaptığı eleştiri sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA BİRÇOK ELEŞTİRİ YAPILMIŞTI

Yılmaz Özdil'in satışa çıkacak olan kitabı hakkında bir çok sosyal medya kullanıcısı eleştiride bulunmuştu. Ülke gündemini meşgul eden konularla ilgili eleştirel bir mizah yapan Gürgen Öz ise, Yılmaz Özdil'in kitabı hakkında söyledikleriyle adeta sosyal medyayı salladı.

"ATATÜRK'ÜN KENDİ YAZDIĞI KİTAP 25 LİRA"

Gürgen Öz, 2 bin 500 liraya satışa çıkan Yılmaz Özdil kitabıyla ilgili, Atatürk'ün kendi yazdığı kitap Nutuk 25 lira ama yok 2 bin 500 lira verip onunla ilgili yazılmış kitabı almak daha mantıklı" dedi.

İşte Öz'ün videosunda yer alan ifadeler:

"Hayatım ya gülmemek elde değil, gülmemek elde değil. Bu kapitalizmi çok seviyorum. Şimdi Yılmaz Özdil bir Atatürk kitabı yapmış 2 bin 500 lira yani 400 euro, asgari ücret 2 bin lira ama önemli değil kriz var ama önemli değil. 2 bin 500 lira dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kitap yok sadece Türkiye'de olur. Atatürk'ün kendi yazdığı kitap Nutuk 25 TL ama yok 2 bin 500 lira verip, onunla ilgili yazılmış hepimizden daha Atatürkçü Yılmaz Özdil'in kitabını almak en mantıklısı en mantıklısı. Yani halka ulaşabilmesi için bu kitap 2 bin 500 lira. Yani burada ne demek istiyor Yılmaz Özdil, asgari ücreti 15, 20 bin lira yapın herkes 2 bin 500 liraya bu kitabı alabilsin demek istiyor. Bu adamın çok üzerine geliyorlar. Bir de Atatürk'ü iyi anlamak lazım. Atatürk köy enstitüleri yapıyor niye her köyde bir enstitü olsun bilgi bütün halka ulaşabilsin, herkes aydınlanabilsin, aydınlanabilmek bu kadar kolay olsun diye ama günümüzde 2 bin 500 lira evet."

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
'Benden neden nefret ediyorlar?''Benden neden nefret ediyorlar?'
Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürgen Öz yılmaz özdil tepki mustafa kemal kitap 2 bin 500 TL

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren Moray TRT dizisini ti'ye alınca ortalık karıştı

TRT dizisini ti'ye alınca ortalık karıştı

Aleyna Tilki dünyaca ünlü o isimle anlaştı

Aleyna onunla anlaştı: Kendimi kral gibi hissediyorum

Serdar Ortaç isyan etti: Lanet olsun

'Benden neden nefret ediyorlar?'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Serhat ikinci defa Eurovision'da yarışacak

Serhat Eurovision'da yarışacak

Bahadır Sağlam: 'Müzik piyasasının yüzde 75’i çöp'

'Müzik piyasasının yüzde 75’i çöp'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.