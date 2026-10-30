Mustafa Üstündağ'ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi

Başrolünde Cansu Tosun’un yer aldığı “Susanlar” dizisinin çekimleri Afyon’da tüm hızıyla sürüyor. TRT tabii platformu için hazırlanan ve Movietime Production imzası taşıyan 10 bölümlük dizinin oyuncu kadrosuna dikkat çeken bir isim daha dahil oldu.

Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, “Susanlar” dizisinin ekibine katıldı. Televizyon ve dijital platform projelerindeki performansıyla tanınan Üstündağ’ın yapıma dahil olması merak uyandırdı.

ROLÜ BELLİ OLDU

Cansu Tosun’un savcı Feyza rolüne hayat verdiği dizide Üstündağ “Samet”i canlandırıyor. Samet köydeki bağlama ustasıdır ve Aysel’in eşi, öldürülen Bekir’in (Emrullah Çakay) de babasıdır.