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Mustafa Üstündağ'ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi

Başrolünü Cansu Tosun’un canlandırdığı “Susanlar” dizisinin çekimleri Afyon’da tüm hızıyla devam ediyor. TRT tabii için çekilen Movietime Production imzalı 10 bölümlük dizinin ekibine Mustafa Üstündağ dahil oldu.

Mustafa Üstündağ'ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi
Öznur Yaslı İkier

Başrolünde Cansu Tosun’un yer aldığı “Susanlar” dizisinin çekimleri Afyon’da tüm hızıyla sürüyor. TRT tabii platformu için hazırlanan ve Movietime Production imzası taşıyan 10 bölümlük dizinin oyuncu kadrosuna dikkat çeken bir isim daha dahil oldu.

Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, “Susanlar” dizisinin ekibine katıldı. Televizyon ve dijital platform projelerindeki performansıyla tanınan Üstündağ’ın yapıma dahil olması merak uyandırdı.

Mustafa Üstündağ ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi 1

ROLÜ BELLİ OLDU

Cansu Tosun’un savcı Feyza rolüne hayat verdiği dizide Üstündağ “Samet”i canlandırıyor. Samet köydeki bağlama ustasıdır ve Aysel’in eşi, öldürülen Bekir’in (Emrullah Çakay) de babasıdır.

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Mustafa Üstündağ
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