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Gürgen Öz: Tutuyor bırakmıyor, ekonomi iyi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Şimdilerde Bay Yanlış dizisiyle ekrana gelen oyuncu Gürgen Öz, Instagram hesabından paylaştığı video ile pahalı fiyatlara göndermede bulundu. Ucuzluk marketten alışveriş yaptığını söyleyen Öz, aldıklarını sayarak fiyat pahalılığından şikayet etti.

Instagram hesabından çektiği videolar ile dikkat çeken başarılı oyuncu Gürgen Öz, ekranlarda yeni sezonun başlamasıyla birlikte Bay Yanlış adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.

Öz yoğun temposuna rağmen paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

ALDIKLARINI TEK TEK SAYDI!

Yaptığı market alışverişi sonrasında hissettiklerini takipçileriyle paylaşan Öz, ucuz fiyatlarıyla ünlü bir marketten yaptığı alışverişin içeriğini sayarak, aldıklarına 96 lira ödediğini söyledi.

Gürgen Öz sözlerini ‘ekonomi iyi’ diyerek sonlandırdı.

YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Başarılı oyuncu paylaştığı videonun altına yazdığı satırlarla verdiği mesajın altını çizerken şu ifadeleri kullandı:

"Sokaklar su satan küçücük çocuklarla dolu… (Onlar Suriye'li demeyin, bozuşuruz. Bildiğiniz bu memleketin çocukları sokaklarda. Kaldı ki buralı yada başka yerden, çocuk çocuktur! Sokakta çalışıyor olmaması gerek!)

Marketlerde fiyatlar uçmuş! Cebinizdeki paranın tamamını marketin kasasına koyuyorsunuz ama poşet yine de dolmuyor! Sonbahar geldi, maşallahıyla geldi… Yeni sezon hayırlı olsun!"

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