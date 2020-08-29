Gürkan’dan Doğanşehir’de incele

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir ilçesinde vatandaşlar ile buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Doğanşehir meydanını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, meydanı inceledikten sonra yaptığı açıklamada, “Rahmetli Vahap Küçük’ün en büyük hayali Doğanşehir Meydanı’nın yapılmasıydı. Bizler de kısa bir sürede bu meydanı hazır hale getirerek, Vahap Küçük’ün adını burada yaşatmaya başladık. Bugün de bu meydanda gezerek merhumu bir kez daha dualarla andık. Mekanı cennet olsun” dedi.

“Reşadiye mahallesinde ilk defa sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi”

Doğanşehir ilçesi Reşadiye Mahallesi Muhtarı Abuzer Sultanoğlu, yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, “Reşadiye mahallesinde ilk defa sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Sultanoğlu, Doğanşehir’e yapılan meydan çalışmasından ve Vahap Küçük’ün isminin verilmesinden dolayı vatandaşlar Başkan Gürkan’a teşekkürlerini iletti.