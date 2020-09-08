Gürpınar Belediyesi yüz yüze eğitim öncesi okulları hazır hale getiriyor

Van’ın Gürpınar Belediyesi, 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelinde bulunan tüm okullarda korona virüse karşı dezenfekte işlemi başlattı.

Ekipler, 30 okulda boyama, Van Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle de 13 okulda onarım çalışması yaptı. Bakım, onarım ve dezenfekte çalışmaları sayesinde okullar, öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale getirilecek. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli bütün önlemleri alan Gürpınar Belediyesi, eğitim için imkanlarını seferber etmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ders başı yapacak 47 okul ile bunlara bağlı pansiyonlarda dezenfekte çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Pandemi sürecinde virüsün yayılımının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için yoğun bir hijyen çalışması yürüttüklerini anlatan Başkan Tanış, “Öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmeleri için 30 okulumuzda boya çalışması yürüttük. Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde 13 okulumuzun eksiklerini onardık. 21 Eylül’de başlanılması planlanan yüz yüze eğitim öncesi gerekli bütün önlemleri alarak dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu anlamda da tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

