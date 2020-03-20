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Gürpınar Belediyesinden dezenfekte çalışması

VAN HABERLERİ  | 20.03.2020 17:16 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesi, korona virüse karşı önlemlerini artırarak, yoğun olarak kullanılan alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; camiler, parklar, taksi ve otobüs durakları, sosyal tesisler, toplantı salonları, spor salonları, polis merkezleri, hastane, kamu kurumları ve halka açık alanları sağlık kriterlerine uygun solüsyonlarla püskürtme yöntemiyle dezenfekte ederek, virüsün bulaşmasını önleyici tedbir çalışmalarına devam ediyor.

Van’ın Gürpınar Belediyesi, korona virüse karşı önlemlerini artırarak, yoğun olarak kullanılan alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; camiler, parklar, taksi ve otobüs durakları, sosyal tesisler, toplantı salonları, spor salonları, polis merkezleri, hastane, kamu kurumları ve halka açık alanları sağlık kriterlerine uygun solüsyonlarla püskürtme yöntemiyle dezenfekte ederek, virüsün bulaşmasını önleyici tedbir çalışmalarına devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında ayrıca belediyenin girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi.
Dezenfekteli suyla cadde ve sokakları yıkayan ekipler, vatandaşları korona virüsüne karşı da bilgilendiriyor.
Alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Belediye olarak korona virüsünün yayılma riskine karşı bir dizi tedbirler aldık ve almaya da devam ediyoruz. Ekiplerimizce ilçemiz genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı tüm alanların dezenfekte ederek salgın hastalıkların yayılmasına karşı tedbirler alıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge kapsamında da ilçemizde bulunan eğlence, kahvehane, kafe, çocuk oyun alanları gibi mekanları kapattık. Belediye hizmet binamızda da kıymetli hemşehrilerimizin sağlığı için önlemlerimizi arttırdık. İnsanımızın sağlığı bizler için her şeyin önündedir. Bunun bilinciyle çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam edeceğiz. Buradan bir kez daha vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece evlerinde kalmalarını önemle hatırlatıyoruz” dedi.

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