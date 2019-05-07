Gustavo Alfaro: Boca Juniors forması Gary Medel için çok uygun

Boca Juniors'a döneceği konuşulan Beşiktaş'ın joker ismi Gary Medel için Arjantin ekibinin teknik direktörü Gustavo Alfaro'dan açıklamalar geldi.

Gary Medel hakkında konuşan Gustavo Alfaro, ''Medel'in vücuduna Boca formasının çok uygun olacağını görüyorum. İnanılmaz bir kişiliğe sahip ve taraftarlarımız onu çok seviyor.'' sözlerini kullandı.

Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Medel'in ismi son dönemlerde West Ham ve Parma ile de anılmıştı.

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''MEDEL, BOCA'YI ÇOK SEVİYOR''

Medel'in Boca'da birlikte oynadığı eski takım arkadaşı Cristian Erbes ise geçtiğimiz günlerde "Gary Medel ile sürekli konuşuyorum. Boca'yı çok seviyor ve geri döneceğini biliyorum. Türkiye'deki sözleşmesi sona erdiğinde Boca'ya ya da Universidad Catolica'ya geri dönecek. Eğer sportif direktör Nicolas Burdisso benden onu ikna etmemi isterse, bunu kolaylıkla yaparım" ifadelerini kullanmıştı.

