Gustavo Campanharo: Ligde kalacağız, biz buna inandık

Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde çalışmalarını aralıksız sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da Gustavo Campanharo hırsı ve çalışkanlığı ile dikkat çeken isimlerden.

Devre arasında takıma katılmasına rağmen kısa sürede uyum sorununu aşan ve takımın önemli isimlerinden birisi haline gelen başarılı futbolcu, Kayserispor’u hedefe taşıyacaklarını söyledi. Kayserispor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Gustavo Campanharo, “Maçların yeniden başlayacağı güne kadar çok çalışıp son 8 haftayı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Ligin ikinci yarısında oynadığımız oyunu kalan 8 haftada yakalarsak hedefimize ulaşırız. Çok çalışarak bunu başarabiliriz. Bunu başaracağımıza da inanıyoruz. Kayserispor ligde kalacak" diye konuştu.

Gustavo Campanharo’nun Sarı-Kırmızılı takımla Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

(İHA)

