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Gustavo Campanharo'yu eşi tıraş etti

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 26.04.2020 11:02 | Son Güncelleme

Karantinadan çıkamayan Gustavo Campanharo’yu eşi Barbara Veber tıraş etti.

Gustavo Campanharo'yu eşi tıraş etti

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen başarılı futbolcusu Gustavo Campanharo, korona virüs (Covid-19) nedeniyle kendisini evinde ailesi ile karantina aldı. Karantina günlerini eve eşi ve çocukları ile geçiren Gustavo'nun saçlarını ise eşi Barbara Veber kesti.

Gustavo Campanharo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zor günlerden geçiyoruz. Bizde eşim ve çocuklarımla evdeyiz. Eşim saçlarımı kesti ve oldukça güzel oldu” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gustavo Campanharo Barbara Veber Spor Toto Süper Lig Hes Kablo Kayserispor

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