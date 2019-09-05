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Gustavo, Fenerbahçe için Marsilya’ya 1 milyon Euro ödedi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.09.2019 12:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin yeni transferi Luiz Gustavo'nun, sarı-lacivertli ekibe katılabilmek için Marsilya’ya 1 milyon Euro para ödediği belirtildi.

Gustavo, Fenerbahçe için Marsilya’ya 1 milyon Euro ödedi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Olimpik Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmak için kendi cebinden 1 milyon Euro ödedi. L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre Gustavo’nun bu transferi gerçekleştirmek ve kendine yeni bir başlangıç yapmak için 1 milyon Euro’yu Marsilya’ya ödediği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
gustavo Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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