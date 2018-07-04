Guti, birkaç gün içinde Beşiktaş'ta göreve başlayacağını açıkladı!

Beşiktaş'ta yeni yardımcı antrenör Guti oldu. İspanyol teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı ekibe geleceğini duyurdu.

Guti'nin yaptığı açıklamada, "Birkaç gün içinde evim Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe başlayacağım. Bana olan sevgileri ve güvenleri için minnettarım, sıkı çalışarak geri ödeyeceğim. Uzun yıllar antrenör ve oyuncu olarak görev aldığım ve çok keyif aldığım Real Madrid'e teşekkürler" ifadeleri yer aldı.

İspanyol isim Beşiktaş'tan yıllık 350 bin euro maaş alacak. Guti son olarak Real Madrid U19 Takımı'nı çalıştırmıştı. 2010-2011 sezonunun başında Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Guti Hernandez, bu sezonda Beşiktaş forması ile 37 maçta 11 gol ve 14 asist üreterek, siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

