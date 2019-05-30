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Guti Hernandez Beşiktaş'tan ayrıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.05.2019 20:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından bir ayrılık daha yaşandı. Tecrübeli teknik adamın yardımcılığını yapan Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı.

Guti Hernandez Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü "Guti" lakaplı Jose Maria Gutierrez Hernandez'in, görevinden ayrıldığı bildirildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Guti'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshettiği duyuruldu.

Marca gazetesi, Guti'nin Beşiktaş'ta iyi bir tecrübe kazanmasına rağmen zor bir sezon geçirdiğini belirtti. Haberde, siyah beyazlı kulübün yaşadığı ekonomik sorunların, İspanyol teknik adamın ayrılmasında önemli bir etken olduğu ileri sürüldü.

Guti'nin İspanya'da kendisine takım aradığı ifade edildi.

İLHAN MANSIZ AYRILIĞI DOĞRULADI

Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü İlhan Mansız da sosyal medya hesabından Guti için bir mesaj paylaştı ve İspanyol futbol adamının ayrılığını doğruladı.

lhan Mansız, "En az futbolculuğun adar başarılı bir teknik adam olacağından şüphem yok. Yolun açık olsun" dedi.

Guti Hernandez ise Twitter'da bu mesaja cevaben," Teşekkür ederim arkadaşım. Seninle çalışmak büyük zevkti. Umarım gelecekte de beraber çalışırız" ifadelerini kullandı.

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