Guti Hernandez'den Beşiktaş açıklaması

Gelecek sezon adı Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak geçen Guti, İspanyol basınından Marca'ya hem kariyer planlamasını hem de Türkiye'deki son durumunu anlattı.

Beşiktaş'ta önemli bir tecrübe edindiğini söyleyen Guti, "Açıkçası böyle bir konumda olduğum için mutluyum. Kariyerimi geliştirmeye çalışıyorum. Burası gelişimim için bana yardımcı oluyor. Olmak istediğim konuma gelmem için destek oluyor. Kolay ve basit olmadığını biliyorum, bu bir gerçek" dedi.

Türkiye'de mutlu olduğunu kaydeden Guti Hernandez, "Genç takımda çalışırken daha bölgesel oynuyorsunuz ve oyuncularınızın gelişimini görüyorsunuz. Ama burada zaten hepsi profesyonel. Beşiktaş'a geldiğimde işin zor olduğunu biliyordum. Beşiktaş, Türkiye'de tüm kupaları hedefleyen bir takım. İşler kötü gittiğinde karmaşıklaşabiliyor. Kolay olmayacağını biliyordum. Benim için çok önemli bir deneyim, bundan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.