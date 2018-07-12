Guti: Teknik adamlık için Beşiktaş benim için iyi bir fırsat

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Guti Hernandez'in siyah-beyazlı ekibin teklifini kabul etme sürecindeki detaylar ortaya çıktı.

İspanyol çalıştırıcı, Real Madrid'in genç takımının başında geçirdiği başarılı dönemin ardından eflatun-beyazlılarla yeni sözleşme imzalamak yerine son anda kararını değiştirerek, futbolculuk döneminde de formasını giydiği Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

Siyah-beyazlı takımı tercih etmesinin gerekçelerini yakın çevresiyle paylaşan Guti'nin, "Real Madrid genç takımında önemli başarılar kazandık. Ancak artık yavaş yavaş A takım teknik direktörlüğüne ilerlemek istiyorum. İspanya'dan gerek teknik direktör gerekse yardımcı antrenör olarak farklı teklifler alsam da bunlara sıcak bakmadım. Beşiktaş'ın teklifi ise görüşümü değiştirdi ve ayrılmaya karar verdim. Teknik adamlık yolunda Beşiktaş benim için iyi bir fırsat" dediği öğrenildi.

Futbolculuğu döneminde sadece Real Madrid forması giyen Guti, o dönemde de transfer tekliflerini "Başka takımda 90 dakika oynayacağıma, Real'de 30 dakika sahaya çıkmayı tercih ederim" diyerek geri çevirmişti. Bu düşüncesini Beşiktaş'ın teklifiyle bir kenara bırakarak siyah-beyazlılara gelen ve Real dışında sadece Beşiktaş forması giyen yıldız isim, teknik adamlık kariyerinde de benzer bir yolu takip etti.

Teknik direktörlük için kendisine yapılan teklifleri geri çeviren Guti, tıpkı futbolculuğunda olduğu gibi yine sadece Kartal için İspanyol devini terk etti, "Bir kez daha Beşiktaş'ta olacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. (MİLLİYET)

