Guti ve İlhan Mansız Beşiktaş'ın Avusturya kampına katıldı!

Beşiktaş'ta Guti Hernandez ve İlhan Mansız dönemi resmen başladı.

Yardımcı antrenörlüğe getirilen İspanyol futbol adamı Guti, Avusturya kampına katıldı.

İspanyol efsane 1 hafta önce La Liga devi Real Madrid'e teşekkür etmiş ve birkaç gün içinde Beşiktaş'taki görevine başlayacağını bizzat ilan etmişti.

Diğer yardımcı antrenör İlhan Mansız da siyah-beyazlıların Avusturya kampına katıldı.

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

Beşiktaş da, Guti Hernandez ve İlhan Mansız'ın yeni yardımcı antrenörler olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, sosyal medya hesabından iki antrenörünün fotoğrafını koyarak, "Yeni başarılar, yeni zaferler, yeni kupalar için. Beşiktaş'a yeniden hoş geldiniz." dedi.

GUTI VE İLHAN MANSIZ'IN AÇIKLAMALARI

Dünyaca ünlü İspanyol antrenör Guti ise büyük bir hoca ile çalışacağını dile getirdi ve Şenol Güneşten çok şey öğreneceğini söyledi, "Çok mutluyum. Kulüp bana bir şans daha verdi. Bir daha burada olmaktan mutluyum. Büyük bir hocayla çalışacağım. Farkındayım. Ondan çok şeyler öğrenip kulübe yardımcı olacağım."

Beşiktaş'ın eski golcüsü ve yeni antrenörlerinden İlhan Mansız ise, "Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Yuvama geri döndüm. Şenol Hoca'ya çok teşekkür ederim. Dünya Kupası'nda Şenol Hoca ile birlikte çalıştık. Ondan çok şey öğreneceğim. Guti de 4 sene Real Madrid'de görev yapmış. Guti'den de çok şey öğreneceğim." dedi.





