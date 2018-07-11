SPOR

Guti ve İlhan Mansız Beşiktaş'ın Avusturya kampına katıldı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.07.2018 16:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Guti ve İlhan Mansız dönemi resmen başladı. Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevine getirilen Guti Hernandez ve İlhan Mansız, kampa katıldı.

Guti ve İlhan Mansız Beşiktaş'ın Avusturya kampına katıldı!

Beşiktaş'ta Guti Hernandez ve İlhan Mansız dönemi resmen başladı.

Yardımcı antrenörlüğe getirilen İspanyol futbol adamı Guti, Avusturya kampına katıldı.

İspanyol efsane 1 hafta önce La Liga devi Real Madrid'e teşekkür etmiş ve birkaç gün içinde Beşiktaş'taki görevine başlayacağını bizzat ilan etmişti.

Diğer yardımcı antrenör İlhan Mansız da siyah-beyazlıların Avusturya kampına katıldı.

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

Beşiktaş da, Guti Hernandez ve İlhan Mansız'ın yeni yardımcı antrenörler olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, sosyal medya hesabından iki antrenörünün fotoğrafını koyarak, "Yeni başarılar, yeni zaferler, yeni kupalar için. Beşiktaş'a yeniden hoş geldiniz." dedi.

GUTI VE İLHAN MANSIZ'IN AÇIKLAMALARI

Dünyaca ünlü İspanyol antrenör Guti ise büyük bir hoca ile çalışacağını dile getirdi ve Şenol Güneşten çok şey öğreneceğini söyledi, "Çok mutluyum. Kulüp bana bir şans daha verdi. Bir daha burada olmaktan mutluyum. Büyük bir hocayla çalışacağım. Farkındayım. Ondan çok şeyler öğrenip kulübe yardımcı olacağım."

Beşiktaş'ın eski golcüsü ve yeni antrenörlerinden İlhan Mansız ise, "Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Yuvama geri döndüm. Şenol Hoca'ya çok teşekkür ederim. Dünya Kupası'nda Şenol Hoca ile birlikte çalıştık. Ondan çok şey öğreneceğim. Guti de 4 sene Real Madrid'de görev yapmış. Guti'den de çok şey öğreneceğim." dedi.

Dh1iNZZW0AAod-J

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
Beşiktaş – Shaktar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Beşiktaş – Shaktar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Günay Güvenç ile yeniden anlaşmaya vardıBeşiktaş, Günay Güvenç ile yeniden anlaşmaya vardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş guti ilhan mansız

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacak

Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacak

Fikret Orman, Vincent Aboubakar için harekete geçiyor

Fikret Orman, Vincent Aboubakar için harekete geçiyor

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Liverpool, Beşiktaş'tan Vida'yı transfer etmek için gözünü kararttı

Liverpool, Beşiktaş'tan Vida'yı transfer etmek için gözünü kararttı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 11 yorum
hadi guti tamam da ilhan mansız denen soytarının ne işi var Beşiktaş da yaa ,
İsim var, Beşiktaşım reklamını çatır çatır yapıyor. Ancaaak, reklamın kötüsü gönderilirken verilecek rakamlardan anlaşılıcak. umarım para manyağı yapmamışsınızdır.
bjk iki senede fb ve gs nin en kötü zamanında şampiyon oldu cl ye gitti yayın geliri sdat forma reklam tff uefa derken dünya para aldılar hatta transferden bile kar yaptılar peki borc bu paralar böylesine paralar gelirken niye azalacagına arttı ? fiko mali olarak bjk ye gram katkı kazandırmadı aksine daha beter etti ben fikoyu ünal aysala benzetiyorum kardeşim aynı şey ümal aysal zamanı gs de oldu 2 sene süper başarılar clde başarılar onca gelir ama gs ne halde kardeşim bjkli arkadaşlar sahada iyiyiz falanda maddi bjk berbat duruma düştü onca başarı ama fiko ne diyor küçülecegiz yazık valla
@lllxdelicesine_sevdamxlll clde de fenev gs kötü olduğu için başarılı oldu adamlar.ya saçma sapan konuşma ya ilk yıl 80 milyon para harcayan feneri harcayıp şanpiyon oldu adamlar.ikinci sene fenev ile cincona 13er puan fark atara eze eze şampiyon oldular.bu sene devlet istedi galatasaray şampiyon oldu yoksa açık ara şampiyon olup ziraatide alırlardı. ama ülkemizde aşırı derece bir fener gs yaratma isteği var. bu iki takım kupa kazansında nasıl kazanırsa kazansın.Türk futbolu büzden bir adım ileri gitmiyor.gs batıcakken gelip şampiyon yaptırılıyor...
@lllxdelicesine_sevdamxlll ya kardeşim bu G.S neden bu BEŞİKTAŞ'ı bu kadar kıskanıyorlar bitürlü anlamış değiliz içinizde kalmasın kardeşim şunu açıklayında bizde öğrenelim.
@lllxdelicesine_sevdamxlll gs ve fb nin şampiyonlukları bjk nin kötü olduğu zamanlarda olmuştur. yoksa fb ve gs beş para etmez. bjk kalitesini yurt dışında göstererek hakemle değilde bileğinin hakkıyla aldığını gösterdi.
İmansız'ı koy ileriye Gofredo'dan daha fazla atar bu hali ile size söyleyeyim.
İLHAN MANSIZ DEĞERLİ BİR TARAFTARIMIZDIR. NE VARKİ GUTİ İLE ANLAŞABİLECEĞİNİ HİÇ SANMIYORUZ. MANSIZ BURADA KOMPLEKS YAPABİLECEK, DAİMA ÖNE GEÇME ÇABASIYLA TAKIMA ZARAR VERECEKTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ.
Şenol Hoca 1 aya kalmaz istifa eder
bu sene ilk 5e giremez bu hocalarla
@gb_serdar SEN OTUR KENDI TAKIMININ HALINI DUSUN
Diğer Haberler
Liverpool, Beşiktaş'tan Vida'yı transfer etmek için gözünü kararttı

Liverpool, Beşiktaş'tan Vida'yı transfer etmek için gözünü kararttı

Fikret Orman, Vincent Aboubakar için harekete geçiyor

Fikret Orman, Vincent Aboubakar için harekete geçiyor

Beşiktaş – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz veren kanallar hangileri?

Beşiktaş – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz veren kanallar hangileri?

Guti: Teknik adamlık için Beşiktaş benim için iyi bir fırsat

Guti: Teknik adamlık için Beşiktaş benim için iyi bir fırsat

Şenol Güneş: Babel giderse Messi ve Suarez'i istediğimi başkana söyledim

Şenol Güneş: Babel giderse Messi ve Suarez'i istediğimi başkana söyledim

Guti ve İlhan Mansız Beşiktaş'ın Avusturya kampına katıldı!

Guti ve İlhan Mansız Beşiktaş'ın Avusturya kampına katıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.