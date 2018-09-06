Guus Hiddink artık Çin U21 Takımı'nı çalıştıracak

Tokyo’da 2020’de düzenlenecek olimpiyat oyunlarında mücadele edecek olan ekibin başına geçen 71 yaşındaki teknik adamın, Çinlilere olimpiyatlarda altın madalya kazandırmaya çalışacağı bildirildi.
Hiddink son olarak 2015-16 sezonunda Chelsea’de görev yapmıştı. O tarihten bu yana boşta bulunan Hollandalı çalıştırıcı daha önce Türkiye, Güney Kore, Avustralya, Rusya gibi A milli takımları çalıştırmıştı.
Çin basını, Çin-Myanmar U21 maçında tribünde görüntüledikleri Guus Hiddink’in takımın yeni hocası olduğunu duyururken, deneyimli çalıştırıcının adı geçtiğimiz günlerde Pekerman’ın yerine Kolombiya Milli Takımı için de geçmişti.(Milliyet)
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