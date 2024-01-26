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Güveçci Mahallesi sakinleriyle Yedigöller’de buluştu

İHA İHA
26.01.2024 09:58 | Son Güncelleme:
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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesinin “Benim Güzel Kütahyam” projesi kapsamında şehrin güzelliklerini gezen Kütahyalılarla Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı’nda bir araya geldi.

Güveçci Mahallesi sakinleriyle Yedigöller’de buluştu

Güveçci Mahallesinden misafirleriyle sohbet eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gelen talep ve önerileri dinledi. hemşehrileri, düzenlenen organizasyon için Başkan Işık’a ve Kütahya Belediyesine teşekkürlerini iletti.

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