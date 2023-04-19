YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Güven timlerinden dilencilere operasyon

Güven timlerinden dilencilere operasyon

19.04.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güven timleri, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların duygularını suiistimal ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Güven timlerinden dilencilere operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, bayram öncesinde vatandaşların yoğun bulunduğu şehir merkezinde uygulamalarını artırdı. Bayrama sayılı günler kala vatandaşların dini duygularını suiistimal eden dilencilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, şahıslar hakkında adli işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ekiplerin çalışmasıyla ilgili olarak, "Güven timlerimiz yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde hemşerilerimizin huzur içerisinde alışverişlerini yapmalarını sağlamak amacıyla şehrin her yerinde iş başında" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lokomotifin çarptığı tırın sürücüsü hayatını kaybettiLokomotifin çarptığı tırın sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir’de hayatını yitiren genç kızın son görüntüleri ortaya çıktıİzmir’de hayatını yitiren genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı
Elazığ’da ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ kampanyasıElazığ’da ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ kampanyası
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Nisan Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:50
Öğle
12:42
İkindi
16:25
Akşam
19:25
Yatsı
20:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Çarşamba

Dedeoglu eczanesi
Kocasinan
Dilek eczanesi
Melikgazi
Seker eczanesi
Melikgazi
Nese eczanesi
Melikgazi
Ela eczanesi
Melikgazi
Taskin eczanesi
Talas
Çiftlik eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı

Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.