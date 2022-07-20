Güven Yalçın'ın yeni adresi herkesi şoke etti! Sağlık kontrollerinden geçiyor...

Beşiktaş'ta taraftarların büyük umutlar beslediği Güven Yalçın resmen yuvadan uçtu. Daha önce Lecce forması giyen Güven Yalçın, İtalya'ya geri döndü. İtalya'nın köklü takımlarından olan Genoa ile her konuda anlaşma sağlayan genç oyuncu resmi imzayı birkaç gün içinde atacak.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

İtalyan basınında yer alan habere göre Güven Yalçın bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Aksi bir durumun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacak. Yeni sezonda İtalya Serie B'de mücadele edecek Genoa, iddialı bir takım kurmak için kollarını sıvamıştı.



