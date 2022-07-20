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Güven Yalçın'ın yeni adresi herkesi şoke etti! Sağlık kontrollerinden geçiyor...

20.07.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile sözleşme konusunda bir türlü anlaşmaya varamayan Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oluyor. Siyah-beyazlı ekibin düşük maaşlı teklifini reddeden Güven, rotasını İtalya'ya çevirdi. Genoa ile anlaşma sağlayan milli oyuncu, birkaç gün içinde İtalya'ya giderek imzayı atacak.

Güven Yalçın'ın yeni adresi herkesi şoke etti! Sağlık kontrollerinden geçiyor...

Beşiktaş'ta taraftarların büyük umutlar beslediği Güven Yalçın resmen yuvadan uçtu. Daha önce Lecce forması giyen Güven Yalçın, İtalya'ya geri döndü. İtalya'nın köklü takımlarından olan Genoa ile her konuda anlaşma sağlayan genç oyuncu resmi imzayı birkaç gün içinde atacak.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

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İtalyan basınında yer alan habere göre Güven Yalçın bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Aksi bir durumun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacak. Yeni sezonda İtalya Serie B'de mücadele edecek Genoa, iddialı bir takım kurmak için kollarını sıvamıştı.


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Güven Yalçın beşiktaş genoa
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