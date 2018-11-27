Güvenç Kurtar: Ali Koç'a sesleniyorum, Fenerbahçe'ye talibim

Süper Lig'de 13. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan ancak sonuçtan çok sahada oynanan futbol dolayısıyla yoğun eleştiri alan Feenrbahçe'de Koeman'la devam edilip edilmeyeceği konusu hala tam anlamıyla netlik kazanmadı.

Sarı Lacivertlilerin teknik direktör adayları her geçen gün artarken, tecrübeli teknik adam Güvenç Kurtar da Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğu takdirde sorun kalmayacağını iddia etti.

Kurtar Aspor'da katıldığı programda "Fenerbahçe'ye talibim. Buradan Ali Koç'a sesleniyorum. Getirin beni, bakın nasıl düzeltiyorum işleri." açıklamasını yaptı.

Kısa süre önce Yılmaz Vural da Fenerbahçe'nin başına geçmeye talip olduğunu belirtmişti.

