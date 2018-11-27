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Güvenç Kurtar: Ali Koç'a sesleniyorum, Fenerbahçe'ye talibim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.11.2018 19:52 | Son Güncelleme

Tecrübeli teknik adam Güvenç Kurtar Fenerbahçe'yle ilgili olarak sürpriz açıklamalarda bulundu. Güvenç Kurtar, kötü gidişatını durudramayan Fenerbahçe'nin başına geçmeye talip olduğunu söyledi.

Güvenç Kurtar: Ali Koç'a sesleniyorum, Fenerbahçe'ye talibim

Süper Lig'de 13. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan ancak sonuçtan çok sahada oynanan futbol dolayısıyla yoğun eleştiri alan Feenrbahçe'de Koeman'la devam edilip edilmeyeceği konusu hala tam anlamıyla netlik kazanmadı.

Sarı Lacivertlilerin teknik direktör adayları her geçen gün artarken, tecrübeli teknik adam Güvenç Kurtar da Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğu takdirde sorun kalmayacağını iddia etti.

Kurtar Aspor'da katıldığı programda "Fenerbahçe'ye talibim. Buradan Ali Koç'a sesleniyorum. Getirin beni, bakın nasıl düzeltiyorum işleri." açıklamasını yaptı.

Kısa süre önce Yılmaz Vural da Fenerbahçe'nin başına geçmeye talip olduğunu belirtmişti.

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Fenerbahçe güvenç kurtar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
KİM GELİRSE GELSİN DÜZELMEZ ALİ KOÇ PASİF KALIYOR BİZE AZİZ BAŞKAN GİBİ ADAM LAZIM YADA KENDİSİ LAZIM NOKTA
bi sen eksiktin tam küme düseriz artık
hadi orda sen kimsin ki fenerbahçenin hocası olmak
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