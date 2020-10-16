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Güvenli turizm sertifikası alan otellerde doluluk yüzde 80'e kadar çıktı

AYDIN HABERLERİ  | 16.10.2020 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden: - "Otellerini açanların hemen hemen hepsi memnun. Otelini açıp da pişman olan arkadaşımız yok. Tabii ki geçmiş yılların hedefleri, ciroları yakalamak gibi bir şey söz konusu değil. Onları yakalayamadık ama açılan oteller, açıldıklarına değer bir iş yaptılar" - "Güvenli turizm sertifikasında çok başarılı olduk. Kovid-19 önlemleri otellerde üst düzeydeydi. Hiç kimse otellerde mağdur olmadı. Tatil için Türkiye'yi tercih edenlerin hepsi mutlu ayrıldı. Turizm sektörü Kovid-19 sınavından başarıyla geçti"

FERDİ UZUN - Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde güvenli turizm sertifikası alıp kapılarını misafirlerine açan otellerde doluluk oranının yüzde 80'e kadar çıktığını belirtti.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanlığını da yürüten Özden, AA muhabirine, pandeminin tüm sektörleri olduğu gibi turizmi de etkilediğini ancak işletme sahiplerinin bu süreci başarılı bir şekilde atlattığını söyledi.

Yeni normalleşmeyle otellerin haziranda açılmaya başladığını anımsatan Özden, sektörün Kovid-19 süreciyle yüzleştiğini ve bu dönemin nasıl götürülmesi gerektiğini gördüklerini, "Güvenli turizm sertifikası" alan otellerin de bunun üstesinden geldiğini dile getirdi.

Özden, bu dönemde otellerin büyük oranda kapılarını açtığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle ağustos ve eylül aylarında güzel bir sezon geçirdik. Oteller salgından dolayı zaten yüzde 100 doluluk hedefi koymamışlardı. Güvenli turizm sertifikalarına göre belli bir doluluğun üzerine zaten çıkmadı. Kontrollü normalleşmeyle kapılarını misafirlerine açan güvenli turizm sertifikalı otellerde doluluk oranı yüzde 80'e kadar çıktı. Otellerini açanların hemen hemen hepsi memnun. Otelini açıp da pişman olan arkadaşımız yok. Tabii ki geçmiş yılların hedefleri, ciroları yakalamak gibi bir şey söz konusu değil. Onları yakalayamadık ama açılan oteller, açıldıklarına değer bir iş yaptılar."

- "Türkiye'nin aldığı tedbirleri hiçbir yerde görmedik"

Özden, özellikle yabancı turistlerin Türkiye'den çok memnun ayrıldığını vurguladı.

Turistlerin, "Biz Türkiye'nin aldığı tedbirleri hiçbir yerde görmedik." diye konuştuğunu anlatan Özden, "Bunları diyenlerin bir kısmı İspanya ve Yunanistan'a gidenlerdi. Güvenli turizm sertifikasında çok başarılı olduk. Kovid-19 önlemleri otellerde üst düzeydeydi. Hiç kimse otellerde mağdur olmadı. Tatil için Türkiye'yi tercih edenlerin hepsi mutlu ayrıldı. Turizm sektörü Kovid-19 sınavından başarıyla geçti." dedi.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında İngiltere ve Rusya'dan çok fazla turist geldiğine dikkati çeken Özden, bugünlerde ise Balkan ülkelerinden turist hareketliliği yaşandığını kaydetti.

Özden, ekimde de turizm canlılığının sürdüğünü ifade ederek, "Balkan ülkelerinden gelenler uçağa ihtiyaç duymuyor. Hem bölgede sezonun uzamasına hem de otellerdeki doluluk oranının artmasına katkıda bulunuyorlar. O anlamda önemli bir pazar." diye konuştu.

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