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Güvenlik görevlilerine KAAN eğitimi

20.09.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 277 güvenlik görevlisine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN)’ eğitimi verilmeye başlandı.

Güvenlik görevlilerine KAAN eğitimi

İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 277 güvenlik görevlisine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Genel Kolluk - Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) eğitimi veriliyor. Eğitime, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan başta olmak üzere birim müdürleri, yurt müdürleri, ilçe müdürleri ve gençlik merkezi müdürleri de katılım sağladı. Eğitimlerde güvenlik görevlilerine, kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik birimleri arasındaki işbirliğinin önemi vurgulanarak güvenlik tedbirleri konularında bilgi verildi.

Eğitimlerin amacının güvenlik görevlilerinin işlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak olduğu vurgulandı. Eğitim neticesinde güvenlik görevlilerinin iş performanslarının arttırılacağı belirtiliyor. Bu eğitimler, güvenlik görevlilerinin daha iyi eğitim almalarını sağlayarak gençlik ve spor tesislerinin güvenliğinin arttırılmasına katkı sağlayacak. Eğitime katılan güvenlik görevlileri, sertifika almaya hak kazanacak.

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