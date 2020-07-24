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Güvenlik-İş Sendikası Kovid-19 sürecindeki çalışmalarından ötürü basın mensuplarına plaket verdi

ANKARA HABERLERİ  | 24.07.2020 22:20 | Son Güncelleme

Sendika Genel Başkanı Ömer Çağırıcı: - "Kovid-19 salgını sürecinde de basın mensupları çalışmalarıyla halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme görevini sürdürdü. Bu özverili çalışmalarından dolayı tüm basın emekçilerine şükranlarımı sunuyorum"

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki çalışmalarından dolayı basın mensuplarına plaket takdim etti.

Sendika Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda, 24 Temmuz 1908'in basından sansürün kaldırıldığı tarih olduğunu vurguladı.

Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren basın mensuplarının özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyunun bilgilenmesinde büyük öneme sahip olduğunu belirten Çağırıcı, şöyle konuştu:

"Basın, demokrasinin güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın, milletin müşterek sesidir.' sözüne uygun bir şekilde halkın sesi olmak için çabalayan basın mensupları, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde basının gücünü bize bir kez daha gösterdi. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sürecinde de basın mensupları çalışmalarıyla halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme görevini sürdürdü. Bu özverili çalışmalarından dolayı tüm basın emekçilerine şükranlarımı sunuyorum."

Güvenlik-İş Sendikasının basın mensuplarının yanında olmaya devam edeceğini belirten Çağırıcı, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

- AA çalışanları Çelik ve Yıldırım'a plaket

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel de basın mensuplarının salgın sürecinde önemli çalışmalara imza attığını, birçok basın mensubunun sağlığını riske atarak özveriyle görevini yaptığını söyledi.

Polatel, basın mensupları için özel bir gün olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda kendileri için program düzenleyen Güvenlik-İş Sendikası yönetimine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından plaket takdim törenine geçildi. AA Parlamento Haberleri Editör Yardımcısı Atakan Çelik ve AA Muhabiri Özcan Yıldırım'a plaketlerini Sendika Genel Başkanı Çağırıcı verdi.

Ulusal yayın yapan gazete ve televizyonlarda görev yapan basın mensuplarına plaketlerinin takdimiyle devam eden programda, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Durcuk, Galip Bektaş Güvenç ve Fevzi Karataş da yer aldı.

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