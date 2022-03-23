Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sokakta çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Barbaros Mahallesi 4441. Sokak'ta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Kadir Duruyol (27), kaldırıldığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli olduğu belirlenen F.T. (21), Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Manisa Tren Garı yakınlarında yakalandı.

Öte yandan, kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta yaşanan arbedenin ardından bıçaklanan Duruyol'un yürümeye çalışırken yere yığılması ve zanlının elindeki bıçakla kaçması yer alıyor.



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