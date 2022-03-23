YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü

Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü

23.03.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sokakta çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Barbaros Mahallesi 4441. Sokak'ta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Kadir Duruyol (27), kaldırıldığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli olduğu belirlenen F.T. (21), Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Manisa Tren Garı yakınlarında yakalandı.

Öte yandan, kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta yaşanan arbedenin ardından bıçaklanan Duruyol'un yürümeye çalışırken yere yığılması ve zanlının elindeki bıçakla kaçması yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'daki Çancı ailesi "Saya'nın Sesi" için atölyedeManisa'daki Çancı ailesi "Saya'nın Sesi" için atölyede
GÜNCELLEME 2 - Kilis'te bir polisin silahla vurduğu eşi öldü, bir hemşire yaralandıGÜNCELLEME 2 - Kilis'te bir polisin silahla vurduğu eşi öldü, bir hemşire yaralandı
İSTANBUL - BEYOĞLU&#039;NDA TAKSİCİDEN GENÇ KIZI DAYAKİSTANBUL - BEYOĞLU'NDA TAKSİCİDEN GENÇ KIZI DAYAK
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 23 Mart Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:03
Öğle
13:22
İkindi
16:49
Akşam
19:31
Yatsı
20:48
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.