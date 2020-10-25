SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Güzel dövüşçü Valerie Loureda'ya Hollywood'dan teklif yağıyor

Güzel dövüşçü Valerie Loureda'ya Hollywood'dan teklif yağıyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle rakibinin hayat kadınına benzettiği Amerikalı dövüşçü ve aynı zaman kalça dansçısı olan Valerie Loureda'nın Hollywood'dan film teklifi aldığı ortaya çıktı.

Güzel dövüşçü Valerie Loureda'ya Hollywood'dan teklif yağıyor

Amerikalı dövüşçü ve aynı zaman kalça dansçısı olan Valerie Loureda, dövüş sporunda hızla yükselmesine rağmen Hollywood'dan kendisine teklif yağıyor.Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlardan dolayı dövüş dünyasında eleştirilen ve hatta bir meslektaşının kendisine hayat kadını benzetmesi yapmasına rağmen Bellator karma dövüş organizasyonu ile sözleşme imzaladı.

5f93ca4266a97ccf7dcf8cfe

ŞOVLAR VE FİLMLER İÇİN ARIYORLAR

Rakibi Tara Graffe'yi yendikten sonra zaferini kalça dansı ile Instagram hesabından paylaşan Loureda, Hollywood için kabiliyetli oyuncuları arayan ajansların sürekli kendisini arayıp eğlence şovları ve filmlerde oynama teklifi sunduklarını ancak kariyerine şimdilik dövüş sanatında sürdüreceğini dile getirdi.22 yaşındaki dövüşçü kariyerine son verdikten sonra Hollywood'da oynayacağını belirtti.

5f93ca6bae298bdedff3ed80

YIL SONUNDA RİNGLERE DÖNECEK

Şuna gözündeki sakatlıktan dolayı maçlara çıkamayan Valerie, iyileştikten sonra bu yılın sonlarına doğru tekrar ringlerde yer almayı hedefliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirttiTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
Şampiyona devam ediyorŞampiyona devam ediyor
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Beşiktaş Dorukhan'ı bırakmıyor
Beşiktaş Dorukhan'ı bırakmıyor
Rakibini nakavt etti, emekli oldu
Rakibini nakavt etti, emekli oldu
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
6 futbolcu koronavirüse yakalandı
6 futbolcu koronavirüse yakalandı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!
Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
Wanda Nara, iç çamaşırlı pozlarıyla yürek hoplattı...
Wanda Nara, iç çamaşırlı pozlarıyla yürek hoplattı...
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 7. oldu
Milli motosikletçi, İspanya'da 7. oldu
Güzel dövüşçü Valerie Loureda'ya Hollywood'dan teklif yağıyor
Güzelliğiyle söz ettiren ünlü sporcuya teklif yağıyor...
Milli judocu Vedat Albayrak'tan Macaristan'da altın madalya
Vedat Albayrak'tan Macaristan'da altın madalya
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası devam ediyor
Şampiyona devam ediyor
Balkan şampiyonu milli atletler yurda döndü
Milli atletler yurda döndü
Tarık Solak hayatını kaybetti
Tarık Solak hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.