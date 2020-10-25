Güzel dövüşçü Valerie Loureda'ya Hollywood'dan teklif yağıyor

Amerikalı dövüşçü ve aynı zaman kalça dansçısı olan Valerie Loureda, dövüş sporunda hızla yükselmesine rağmen Hollywood'dan kendisine teklif yağıyor.Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlardan dolayı dövüş dünyasında eleştirilen ve hatta bir meslektaşının kendisine hayat kadını benzetmesi yapmasına rağmen Bellator karma dövüş organizasyonu ile sözleşme imzaladı.
Rakibi Tara Graffe'yi yendikten sonra zaferini kalça dansı ile Instagram hesabından paylaşan Loureda, Hollywood için kabiliyetli oyuncuları arayan ajansların sürekli kendisini arayıp eğlence şovları ve filmlerde oynama teklifi sunduklarını ancak kariyerine şimdilik dövüş sanatında sürdüreceğini dile getirdi.22 yaşındaki dövüşçü kariyerine son verdikten sonra Hollywood'da oynayacağını belirtti.
Şuna gözündeki sakatlıktan dolayı maçlara çıkamayan Valerie, iyileştikten sonra bu yılın sonlarına doğru tekrar ringlerde yer almayı hedefliyor.
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