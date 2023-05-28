Güzel Günler bu akşam yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman? 28 Mayıs 2023 Show TV yayın akışı

Güzel Günler'in yeni bölümü bugün neden yok sorusu dizi severlerin gündeminde yer aldı. Ekranların sevilen dizisi Güzel Günler, her pazar akşamı Show'da yayınlanıyor. Kanalın 28 Mayıs Pazar gününe ait yayın akışında Güzel Günler'in yer almadığı fark edildi. Peki, Güzel Günler dizisi neden yayınlanmıyor? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 28 Mayıs 2023 SHOW TV yayın akışı...

GÜZEL GÜNLER NEDEN YOK?

Show'da yayınlanan Güzel Günler dizisi pazar günleri yayınlanmakta. 28 Mayıs 2023 pazar akşamı Güzel Günler dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Dizinin yayın saatinde Seçim 2023 Ortak Yayın yayınlanmakta.

GÜZEL GÜNLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show Tv'nin 28 Mayıs 2023 Pazar tarihli yayın akışına göre, saat 17:00 itibariyle seçim özel yayını yayınlanmakta.

Güzel Günler yeni bölümünün 4 Nisan Pazar günü yayınlanması bekleniyor.

28 MAYIS 2023 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 - Seçim 2023 - Ortak Yayın

