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Güzel Günler bugün var mı? Güzel Günler final mi yapıyor, neden? 18 Haziran Show TV yayın akışı

18.06.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel Günler bugün var mı? ekranı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Burak Dakak gibi isimleri bulunduran Show TV'nin sevilen dizisinin yeni bölümü merak edildi. Peki, Güzel Günler bugün var mı? Güzel Günler final mi yapıyor, neden? İşte 18 Haziran Show TV yayın akışı...

Güzel Günler bugün var mı? Güzel Günler final mi yapıyor, neden? 18 Haziran Show TV yayın akışı

Güzel Günler dizisi ile ilgili araştırmalar dizinin yayın saatinin yaklaşmasıyla hız kazandı. Bir aile komedisinin anlatıldığı dizinin kemik bir izleyici kitlesi bulunuyor. Güzel Günler dizisi nedeniyle 18 Haziran Show TV yayın akışı araştırılıyor. Dizinin final iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. İşte Güzel Günler final mi yapıyor sorusunun cevabı ve son bölüm özeti...

GÜZEL GÜNLER BUGÜN VAR MI?

Güzel Günler dizisi bu akşam 26. bölüm ile ekrana gelecek. Final bölümü ile son kez izleyici karşısına çıkacak olan Güzel Günler'de, Füsun ve Feyyaz’ın dönüşüyle evi saran şenlik havası, Altan’ın rahatsızlığıyla gölgelenir. Selma ve Mihran, Kıymet’e duyurmadan sade bir nikâh yapmaya hazırlanmaktadır. Kızı Eylül’ün tayin haberini alan Hakim bir karar vermek zorundadır: Ya şimdiye kadar hep yaptığı gibi kızlarının peşinden gidecek, ya da Kıymet’le kalmayı seçecektir.

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Kararını aşktan yana kullanan Derin, Ayşim olmadan Amerika’ya gitmeyi reddeder. İşlerin iyice zora girdiği bir anda, Gülce ailesine gelecek müjdeli bir haber, herkesin yüzlerin yeniden gülmesine sebep olacaktır.

GÜZEL GÜNLER FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN?

Show TV'nin sevilen dizisi Güzel günler, yeterli izlenme oranlarını yakalayamadığı ve düşük reyting sonuçları nedeniyle final yapıyor. Dizi bu akşam 26. ve son bölümüyle saat 20.00'de ekrana gelecek.

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18 HAZİRAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yerli Sinema Baba Bizi Eversene
16:15 Yerli Sinema Petrol Kralları
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Yerli Sinema Petrol Kralları
02:15 Maviye Sürgün

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