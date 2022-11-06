Yeni dizi Güzel Günler'in başlamasına sayılı saatler kaldı. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar gibi isimlerin yer aldığı Güzel Günler dizisinin yönetmenliğini Osman Taşçı üstlenirken senaristliği ise Selin Tunç'a ait. Peki Güzel Günler dizisi ne zaman başlayacak? Güzel Günler dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte merak edilenler...
Güzel Günler dizisi bu akşam (6 Kasım Pazar) saat 20.00'da Show TV ekranlarında olacak.
Güzel Günler dizisinde, Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesi işlenecek.
Binnur Kaya
Ecem Erkek
Leyla Tanlar
Zeynep Çamcı
Olgun Toker
Burak Dakak
Oya İloğullar
Orkuncan İzan
Duygu Köse
Yıldıray Şahinler
Seray Gözler