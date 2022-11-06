Yeni dizi Güzel Günler'in başlamasına sayılı saatler kaldı. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar gibi isimlerin yer aldığı Güzel Günler dizisinin yönetmenliğini Osman Taşçı üstlenirken senaristliği ise Selin Tunç'a ait. Peki Güzel Günler dizisi ne zaman başlayacak? Güzel Günler dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte merak edilenler...

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Güzel Günler dizisi bu akşam (6 Kasım Pazar) saat 20.00'da Show TV ekranlarında olacak.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Güzel Günler dizisinde, Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesi işlenecek.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Ecem Erkek

Leyla Tanlar

Zeynep Çamcı

Olgun Toker

Burak Dakak

Oya İloğullar

Orkuncan İzan

Duygu Köse

Yıldıray Şahinler

Seray Gözler



