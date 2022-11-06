Güzel Günler dizisi ilk bölümüyle 6 Kasım 2022 saat 20.00'da SHOW TV ekranlarında yerini alacak. Dizinin başrollerinden biri de Ecem Erkek oldu. Peki Güzel Günler dizisinin Füsun'u Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...
24 Haziran 1989 Ankara doğumlu Ecem Erkek 33 yaşındadır. Aslen Sivaslıdır. Mamak Belediyesi Konservatuvarında tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri aldı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünde aldı.
Ecem Erkek tiyatro, dizi ve film projelerinde boy gösterdi. 2020 yılında Güldür Güldür programı ile 46. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu Ödülünü aldı.
2018 /Hakan: Muhafız /Sıla/ Konuk oyuncu /Netflix
2021 /Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? /Gülseren Biröz /Başrol oyuncusu
2022 /Aşk Kumardır
2022 /Müjdemi İsterim / Müjde/ Başrol oyuncusu
2017 /Hayat Sırları/ Şirin Kuzgun /Yardımcı oyuncu /Star TV
2017-2021 /Güldür Güldür Show /Naime/ Başrol oyuncusu/ Show TV
2022- Güzel Günler /Füsun