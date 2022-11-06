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Güzel Günler dizisinin Kıymet'i Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri

06.11.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son, Kırmızı Oda dizisindeki Manolya karakteri ile büyük çıkış yakalayan oyuncu Binnur Kaya, şimdi de Güzel Günler adlı dizide Kıymet rolünü canlandıracak. Bununla birlikte Binnur Kaya'nın biyografisi araştırılmaya başlandı. Peki Güzel Günler dizisinin Kıymet'i Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri...

Güzel Günler dizisinin Kıymet'i Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri

Binnur Kaya yıllar içerisinde birçok dizi ve film projesiyle ekranlarda yerini almış ünlü bir oyuncudur. Şimdi de, SHOW TV ekranlarında yayınlanacak olan Güzel Günler dizisinde Kıymet rolünü canlandıracak. Peki Güzel Günler dizisinin Kıymet'i Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri...

BİNNUR KAYA KİMDİR?

19 Nisan 1972 Ankara doğumlu Binnur Kaya 50 yaşındadır. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde aldı. Tiyatroda da yer alan Kaya, ilk kez Kaynanalar adlı dizi ile kamera karşısına geçti. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası isimli komedi dizisinde yer aldı. Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

BİNNUR KAYA TİYATRO OYUNLARI

Kozalar (2016)
Bana Bir Şeyhler Oluyor (2003)
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (1999)
Bir Yaz Gecesi Rüyası
Kadınlar Koğuşu

BİNNUR KAYA FİLMLERİ

Vavien (2009) Sevilay
Küçük Kıyamet (2006) Filiz
Hayatımın Kadınısın (2006) Firdevs
Babam ve Oğlum (2005) Hanife
İnşaat (2003) Ayşe
Abuzer Kadayıf (2000)
Muhallebicinin Oğlu (2000)
Kaçıklık Diploması (1998)

BİNNUR KAYA DİZİLERİ

Muhteşem Yüzyıl (2011) Duacı Hatun
Türk Malı (2010) Abiye Kuzu
Avrupa Yakası (2007 - 2008) Şahika Koçarslanlı ve Dilber Koçarslanlı (Dilber Hala)
Karayılan (2007) Antepli Emine
Kavak Yelleri (2007) Konuk Oyuncu
Yabancı Damat (2004) Nazire Demir
Bekarlar (2003) Binnur
Hadi Uç Bakalım (2003) Düriye
Yeni Hayat (2001) Gülistan
Benimle Evlenir Misin (2001) Gaye Şenoğlu
Güneş Yanıkları (2000) Aylin
Çarli (1999) Hijyen
Dış Kapının Mandalları (1998)
Bir Demet Tiyatro (1997)
Baba Evi (1997) Meryem
Kaynanalar (1996) Rukiye

BİNNUR KAYA ÖDÜLLERİ

41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Aramızda Kalsın (2014)

42.SİYAD ödülleri : Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı - Vavien – 2009

  1. Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Vavien – 2009

  2. Sinema Burada Festivali Genç Oyuncu Ödülü (2008)

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Medya Oscarları Yılın Kadın Oyuncu Ödülü (24 Şubat 2009)

  1. Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü (15 Mayıs 2008)
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