Binnur Kaya yıllar içerisinde birçok dizi ve film projesiyle ekranlarda yerini almış ünlü bir oyuncudur. Şimdi de, SHOW TV ekranlarında yayınlanacak olan Güzel Günler dizisinde Kıymet rolünü canlandıracak. Peki Güzel Günler dizisinin Kıymet'i Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri...

BİNNUR KAYA KİMDİR?

19 Nisan 1972 Ankara doğumlu Binnur Kaya 50 yaşındadır. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde aldı. Tiyatroda da yer alan Kaya, ilk kez Kaynanalar adlı dizi ile kamera karşısına geçti. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası isimli komedi dizisinde yer aldı. Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

BİNNUR KAYA TİYATRO OYUNLARI

Kozalar (2016)

Bana Bir Şeyhler Oluyor (2003)

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (1999)

Bir Yaz Gecesi Rüyası

Kadınlar Koğuşu

BİNNUR KAYA FİLMLERİ

Vavien (2009) Sevilay

Küçük Kıyamet (2006) Filiz

Hayatımın Kadınısın (2006) Firdevs

Babam ve Oğlum (2005) Hanife

İnşaat (2003) Ayşe

Abuzer Kadayıf (2000)

Muhallebicinin Oğlu (2000)

Kaçıklık Diploması (1998)

BİNNUR KAYA DİZİLERİ

Muhteşem Yüzyıl (2011) Duacı Hatun

Türk Malı (2010) Abiye Kuzu

Avrupa Yakası (2007 - 2008) Şahika Koçarslanlı ve Dilber Koçarslanlı (Dilber Hala)

Karayılan (2007) Antepli Emine

Kavak Yelleri (2007) Konuk Oyuncu

Yabancı Damat (2004) Nazire Demir

Bekarlar (2003) Binnur

Hadi Uç Bakalım (2003) Düriye

Yeni Hayat (2001) Gülistan

Benimle Evlenir Misin (2001) Gaye Şenoğlu

Güneş Yanıkları (2000) Aylin

Çarli (1999) Hijyen

Dış Kapının Mandalları (1998)

Bir Demet Tiyatro (1997)

Baba Evi (1997) Meryem

Kaynanalar (1996) Rukiye

BİNNUR KAYA ÖDÜLLERİ

41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Aramızda Kalsın (2014)

42.SİYAD ödülleri : Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı - Vavien – 2009

Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Vavien – 2009 Sinema Burada Festivali Genç Oyuncu Ödülü (2008)

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Medya Oscarları Yılın Kadın Oyuncu Ödülü (24 Şubat 2009)