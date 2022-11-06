Binnur Kaya yıllar içerisinde birçok dizi ve film projesiyle ekranlarda yerini almış ünlü bir oyuncudur. Şimdi de, SHOW TV ekranlarında yayınlanacak olan Güzel Günler dizisinde Kıymet rolünü canlandıracak. Peki Güzel Günler dizisinin Kıymet'i Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri...
19 Nisan 1972 Ankara doğumlu Binnur Kaya 50 yaşındadır. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde aldı. Tiyatroda da yer alan Kaya, ilk kez Kaynanalar adlı dizi ile kamera karşısına geçti. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası isimli komedi dizisinde yer aldı. Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.
Kozalar (2016)
Bana Bir Şeyhler Oluyor (2003)
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (1999)
Bir Yaz Gecesi Rüyası
Kadınlar Koğuşu
Vavien (2009) Sevilay
Küçük Kıyamet (2006) Filiz
Hayatımın Kadınısın (2006) Firdevs
Babam ve Oğlum (2005) Hanife
İnşaat (2003) Ayşe
Abuzer Kadayıf (2000)
Muhallebicinin Oğlu (2000)
Kaçıklık Diploması (1998)
Muhteşem Yüzyıl (2011) Duacı Hatun
Türk Malı (2010) Abiye Kuzu
Avrupa Yakası (2007 - 2008) Şahika Koçarslanlı ve Dilber Koçarslanlı (Dilber Hala)
Karayılan (2007) Antepli Emine
Kavak Yelleri (2007) Konuk Oyuncu
Yabancı Damat (2004) Nazire Demir
Bekarlar (2003) Binnur
Hadi Uç Bakalım (2003) Düriye
Yeni Hayat (2001) Gülistan
Benimle Evlenir Misin (2001) Gaye Şenoğlu
Güneş Yanıkları (2000) Aylin
Çarli (1999) Hijyen
Dış Kapının Mandalları (1998)
Bir Demet Tiyatro (1997)
Baba Evi (1997) Meryem
Kaynanalar (1996) Rukiye
41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Aramızda Kalsın (2014)
42.SİYAD ödülleri : Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı - Vavien – 2009
Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Vavien – 2009
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Medya Oscarları Yılın Kadın Oyuncu Ödülü (24 Şubat 2009)