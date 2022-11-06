Güzel Günler dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizinin oyuncu kadrosunda, Kırmızı Oda dizisinin başrol oyuncu Binnur Kaya yer alıyor. Dizi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Güzel Günler dizisinin konusu nedir? Güzel Günler dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Güzel Günler dizisinde, Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesi ele alınacak.
Binnur Kaya
Ecem Erkek
Leyla Tanlar
Zeynep Çamcı
Olgun Toker
Burak Dakak
Oya İloğullar
Orkuncan İzan
Duygu Köse
Yıldıray Şahinler
Seray Gözler