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Güzel Günler dizisinin konusu nedir? Güzel Günler dizisinin oyuncuları kimler?

06.11.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel Günler adlı yeni dizi 6 Kasım saat 20.00 itibarıyla Show TV ekranlarında yerini alacak. Dizinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Güzel Günler dizisinin yönetmenliğini Osman Taşçı üstlenirken dizini senaryosu ise Selin Tunç tarafından yazılıyor. Peki Güzel Günler dizisinin konusu nedir? Güzel Günler dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Güzel Günler dizisinin konusu nedir? Güzel Günler dizisinin oyuncuları kimler?

Güzel Günler dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizinin oyuncu kadrosunda, Kırmızı Oda dizisinin başrol oyuncu Binnur Kaya yer alıyor. Dizi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Güzel Günler dizisinin konusu nedir? Güzel Günler dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Güzel Günler dizisinde, Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesi ele alınacak.

Güzel Günler dizisinin konusu nedir? Güzel Günler dizisinin oyuncuları kimler?

GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya
Ecem Erkek
Leyla Tanlar
Zeynep Çamcı
Olgun Toker
Burak Dakak
Oya İloğullar
Orkuncan İzan
Duygu Köse
Yıldıray Şahinler
Seray Gözler

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Güzel Günler dizisi Oyuncu

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