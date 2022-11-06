Güzel Günler dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizinin oyuncu kadrosunda, Kırmızı Oda dizisinin başrol oyuncu Binnur Kaya yer alıyor. Dizi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Güzel Günler dizisinin konusu nedir? Güzel Günler dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Güzel Günler dizisinde, Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulaklarına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesi ele alınacak.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Ecem Erkek

Leyla Tanlar

Zeynep Çamcı

Olgun Toker

Burak Dakak

Oya İloğullar

Orkuncan İzan

Duygu Köse

Yıldıray Şahinler

Seray Gözler

