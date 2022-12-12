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Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek Ebru Gündeş şarkısı söyledi! Sosyal medya yıkıldı

12.12.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür'ün Naime'si olarak tanınan Ecem Erkek, 'Güzel Günler'' dizisiyle ekrana döndü. Dizide 'Füsun' karakterini canlandıran Ecem Erkek, 'Demir Attım Yalnızlığa' isimli şarkıyı seslendirdi. Erkek'in performansı sosyal medyayı salladı.

Güzel Günler’in Füsun’u Ecem Erkek Ebru Gündeş şarkısı söyledi! Sosyal medya yıkıldı

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, Güzel Günler dizisiyle gündemde.

Binnur Kaya, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerle birlikte rol alan Erkek dizide Füsun karakterine hayat veriyor.

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Güzel Günler'in 'Füsun'u Ecem Erkek, son bölümde Ebru Gündeş'in ‘Demir Attım Yalnızlığa’ isimli şarkısını seslendirdi.

Dizinin o bölümünü yayınlayan Erkek "Ne denirse densin yine çok sevdiğim bi işin içindeyim ve çok mutluyum" dedi. Ecem Erkek'in performansı sosyal medyada büyük beğeni toplarken takipçileri oyuncuya "Ecem oyunculuk, ses harikasın" dedi.


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