Güzel model Ashley Graham'dan dudak dudağa poz! Beğeni yağdı

ABD'li büyük beden model Ashley Graham, yönetmen eşi Justin Ervin'le dudak dudağa pozlarını, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ashley Graham'ın evlenmeden önce yaptığı cinsel ilişki itirafı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Eski sevgilileriyle cinsel birliktelik yaşadığı için hayal kırıklığına uğradığını anlatan Graham, bir daha evlenmeden önce kimseyle yatağa girmeyeceğine dair kendisine söz vermişti.

Graham, bu kuralı kocası Justin Ervin'le sevgiliyken de uyguladığını ve onunla evlenmeden önce asla birliktelik yaşamadığını söylemişti.

Şimdilerde karnı burnunda olan Ashley Graham, ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor.



