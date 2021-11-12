MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güzel model Ashley Graham'dan dudak dudağa poz! Beğeni yağdı

Güzel model Ashley Graham'dan dudak dudağa poz! Beğeni yağdı

12.11.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan ABD'li model Ashley Graham'ın, eşi Justin Ervin'le verdiği sevgi dolu pozlara beğeni yağdı.

Güzel model Ashley Graham'dan dudak dudağa poz! Beğeni yağdı

ABD'li büyük beden model Ashley Graham, yönetmen eşi Justin Ervin'le dudak dudağa pozlarını, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ashley Graham'dan dudak dudağa poz! Beğeni yağdı!

Ashley Graham'ın evlenmeden önce yaptığı cinsel ilişki itirafı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ashley Graham'dan dudak dudağa poz! Beğeni yağdı!

Eski sevgilileriyle cinsel birliktelik yaşadığı için hayal kırıklığına uğradığını anlatan Graham, bir daha evlenmeden önce kimseyle yatağa girmeyeceğine dair kendisine söz vermişti.

Ashley Graham'dan dudak dudağa poz! Beğeni yağdı!

Graham, bu kuralı kocası Justin Ervin'le sevgiliyken de uyguladığını ve onunla evlenmeden önce asla birliktelik yaşamadığını söylemişti.

Ashley Graham'dan dudak dudağa poz! Beğeni yağdı

Şimdilerde karnı burnunda olan Ashley Graham, ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor.

Ashley Graham'dan dudak dudağa poz! Beğeni yağdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
Azra Akın'ın kardeşi de çok güzel! Azra Akın'ın kardeşi de çok güzel!
Anahtar Kelimeler:
Model Ashley Graham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esrarengiz evde sır olaylar devam ediyor! Diyanete çağrı

Esrarengiz evde sır olaylar devam ediyor! Diyanete çağrı

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Sıcaklıklar yeniden artışa geçiyor

Sıcaklıklar yeniden artışa geçiyor

Koltuk detayı çok konuşuldu! Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

Koltuk detayı çok konuşuldu! Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Resmî Gazete'de yayımlandı! Kamulaştırılacak

Resmî Gazete'de yayımlandı! Kamulaştırılacak

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

''Ama ben bakireyim'' demişti! Son hali inanılmaz!

''Ama ben bakireyim'' demişti! Son hali inanılmaz!

Galatasaraylı futbolcuya şok! Mesajı ifşa oldu

Galatasaraylı futbolcuya şok! Mesajı ifşa oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.