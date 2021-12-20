Güzel oyuncu Beren Saat mini elbiseli pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

En son Netflix yapımı Atiye'de yer alan ünlü oyuncu Beren Saat, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Yeni stiliyle dikkat çeken Beren Saat, mini elbiseli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu. Saat'in paylaşımına, ''Mühtiş bir kadın'', ''Ah be Bihter'im'' ve ''Çok güzelsin'' gibi yorumlar yapıldı.

Aşk-ı Memnu, Hatırla Sevgili ve İntikam gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Beren Saat'in yeni projesi, sevenleri tarafından merakla bekleniyordu.

Bir giyim markasıyla el sıkışan Beren Saat, yeni stiliyle takipçilerini şaşırttı.

Beren Saat'in yeni imajı, ABD'li yıldız Selena Gomez'e benzetildi.

Ankara doğumlu güzel oyuncu, 2004 yılında yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katılarak, şöhret kapısını araladı.

2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ile rol aldığı Aşka Sürgün dizisiyle, ilk başrol deneyimini yaşadı.

Sonrasında Hatırla Sevgili dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı 'Bihter' karakteriyle Türkiye'yi ekrana kilitleyen Beren Saat; Fatmagül'n Suçu Ne?, İntikam ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi projelerle, kamera karşısına geçti.



