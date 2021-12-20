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Güzel oyuncu Beren Saat mini elbiseli pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

20.12.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde yeni tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından paylaştığı mini elbiseli pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

Güzel oyuncu Beren Saat mini elbiseli pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

En son Netflix yapımı Atiye'de yer alan ünlü oyuncu Beren Saat, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Yeni stiliyle dikkat çeken Beren Saat, mini elbiseli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu. Saat'in paylaşımına, ''Mühtiş bir kadın'', ''Ah be Bihter'im'' ve ''Çok güzelsin'' gibi yorumlar yapıldı.

Güzel oyuncu Beren Saat mini elbiseli pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Aşk-ı Memnu, Hatırla Sevgili ve İntikam gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Beren Saat'in yeni projesi, sevenleri tarafından merakla bekleniyordu.

Güzel oyuncu Beren Saat mini elbiseli pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Bir giyim markasıyla el sıkışan Beren Saat, yeni stiliyle takipçilerini şaşırttı.

Güzel oyuncu Beren Saat mini elbiseli pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Beren Saat'in yeni imajı, ABD'li yıldız Selena Gomez'e benzetildi.

Güzel oyuncu Beren Saat mini elbiseli pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Ankara doğumlu güzel oyuncu, 2004 yılında yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katılarak, şöhret kapısını araladı.

Güzel oyuncu Beren Saat mini elbiseli pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ile rol aldığı Aşka Sürgün dizisiyle, ilk başrol deneyimini yaşadı.

Güzel oyuncu Beren Saat mini elbiseli pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Sonrasında Hatırla Sevgili dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı 'Bihter' karakteriyle Türkiye'yi ekrana kilitleyen Beren Saat; Fatmagül'n Suçu Ne?, İntikam ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi projelerle, kamera karşısına geçti.

Güzel oyuncu Beren Saat mini elbiseli pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı


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Beren Saat
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