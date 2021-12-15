Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den korkutan paylaşım! Kanlar içinde poz verdi

36 yaşındaki güzel oyuncu Hande Doğandemir, yönetmenliğini Barış Yöş, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın üstlendiği Annemizi Saklarken dizisinde 'Handan' karakterine hayat veriyor. Doğandemir, Instagram hesabından paylaştığı ilginç pozlarına, ''Devamı Annemizi Saklarken'de'' notunu düştü. Diziye oldukça gerçekçi bir makyajla hazırlanan Hande Doğandemir'e, ''Bu pozları görmez olaydım'' ve ''Domates mi sıktın ne yaptın?'' gibi yorumlar yapıldı.

Ankara doğumlu güzel oyuncu, Ankara Üniversitesi'nde Sosyoloji okudu.

İletişim sosyolojisi üzerine çalışmalar yaparken setlerde çalışan Hande Doğandemir'e bir anda şöhret kapıları açıldı.

TRT'de sunuculuk yapan Hande Doğandemir, 2010 yılında Kahramanlar ve Keskin Bıçak dizileriyle oyunculuğa adım attı.

Güneşi Beklerken dizisinde Kerem Bürsin'le kamera karşısına geçen Hande Doğandemir; Racon, Hayatımın Aşkı, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yüzleşme ve Hükümsüz gibi yapımlarda başrol olarak yer aldı.

Sosyal medyada aktif olan Hande Doğandemir'in Instagram'da 2 buçuk milyon takipçisi bulunuyor.



