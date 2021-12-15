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  4. Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den korkutan paylaşım! Kanlar içinde poz verdi

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den korkutan paylaşım! Kanlar içinde poz verdi

15.12.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Kutsi ile paylaştığı Annemizi Saklarken dizisiyle ekranlara dönen güzel oyuncu Hande Doğandemir, Instagram hesabından paylaştığı karelerle takipçilerini korkuttu.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den korkutan paylaşım! Kanlar içinde poz verdi

36 yaşındaki güzel oyuncu Hande Doğandemir, yönetmenliğini Barış Yöş, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın üstlendiği Annemizi Saklarken dizisinde 'Handan' karakterine hayat veriyor. Doğandemir, Instagram hesabından paylaştığı ilginç pozlarına, ''Devamı Annemizi Saklarken'de'' notunu düştü. Diziye oldukça gerçekçi bir makyajla hazırlanan Hande Doğandemir'e, ''Bu pozları görmez olaydım'' ve ''Domates mi sıktın ne yaptın?'' gibi yorumlar yapıldı.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den korkutan paylaşım! Kanlar içinde poz verdi

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den korkutan paylaşım! Kanlar içinde poz verdi

Ankara doğumlu güzel oyuncu, Ankara Üniversitesi'nde Sosyoloji okudu.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den korkutan paylaşım! Kanlar içinde poz verdi

İletişim sosyolojisi üzerine çalışmalar yaparken setlerde çalışan Hande Doğandemir'e bir anda şöhret kapıları açıldı.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den korkutan paylaşım! Kanlar içinde poz verdi

TRT'de sunuculuk yapan Hande Doğandemir, 2010 yılında Kahramanlar ve Keskin Bıçak dizileriyle oyunculuğa adım attı.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den korkutan paylaşım! Kanlar içinde poz verdi

Güneşi Beklerken dizisinde Kerem Bürsin'le kamera karşısına geçen Hande Doğandemir; Racon, Hayatımın Aşkı, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yüzleşme ve Hükümsüz gibi yapımlarda başrol olarak yer aldı.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den korkutan paylaşım! Kanlar içinde poz verdi

Sosyal medyada aktif olan Hande Doğandemir'in Instagram'da 2 buçuk milyon takipçisi bulunuyor.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den korkutan paylaşım! Kanlar içinde poz verdi

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den korkutan paylaşım! Kanlar içinde poz verdi


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Hande Doğandemir
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