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  4. Güzel oyuncu Hande Doğandemir göğüs dekoltesiyle galaya damga vurdu

Güzel oyuncu Hande Doğandemir göğüs dekoltesiyle galaya damga vurdu

20.01.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bugün dizisinin final yapmasıyla setlere ara veren güzel oyuncu Hande Doğandemir, başrolünde yer aldığı 49 filminin galasına katıldı. Straplez bir elbise tercih eden Hande Doğandemir, göğüs dekolteli pozlarıyla adından söz ettirdi.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir göğüs dekoltesiyle galaya damga vurdu

İsmail Hacıoğlu, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu gibi isimleri buluşturan 49 filminin galası, dün akşam İstanbul'da gerçekleşti. Filmde 'Sahra' karakterini canlandıran Hande Doğandemir, iddialı tarzıyla beğeni topladı.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, gala pozlarına ''Sondan başa dün gece'' notunu düştü.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Hande Doğandemir'i, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Selim Bayraktar gibi isimler alev emojisine boğdu. Takipçileri güzel yıldıza ''Savaşçı prenses'' ve ''Ekranların en doğal yüzü'' gibi övgü dolu yorumlar yaptı.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Televizyona dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Hande Doğandemir, Exxen'de yayınlanan Sadece Arkadaşız dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Bir dönem Mert Fırat ve Onur Tuna ile aşk yaşayan Hande Doğandemir'in şimdilerde yalnız olduğu biliniyor.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozlarını paylaştırdı! Ünlü isimler yorum yağdırdı


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