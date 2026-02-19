Eşref Rüya'da Faruk'a şok: Ayten ve sevgilisini öpüşürken gördü

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da yine heyecan dolu anlar yaşandı. Eşref Rüya'nın 33. bölümünde Fırat Koral’ın Dinçer olduğunun ortaya çıkmasıyla yaşanan heyecan kasırgasında, Eşref kurduğu oyunla baş düşmanının cezasını elleriyle kesti. Nisan’ın, Rüya’nın kendisi olduğunu öğrenmesiyle ise hikayede büyük bir kırılma yaşandı.

FARUK’UN SINAVI

Tüm sırların bir bir ortaya döküldüğü Eşref Rüya, baş döndüren bölümüyle ekran karşısındakileri mest ederken sanal medyaya da damgasını vurdu.



Ayten tarafından ikinci kez ihanete uğrayan ve yıkılan Faruk’a destek mesajları yağdı.

Ayten ve sevgilisinin öpüşme sahnesi de X'te konuşuldu. Sosyal medyada "Faruk da sürekli aldatılıyor", "Gerçekten aşkın göz kör galiba", "Ah Faruk ah" yorumları yapıldı.