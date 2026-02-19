MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eşref Rüya'da Faruk'a şok: Ayten ve sevgilisini öpüşürken gördü

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, büyük bir hesaplaşmaya sahne olan bölümüyle izleyicisini ekrana kilitledi. Öte yandan dizide Faruk da yıkıldı. Faruk Ayten ve sevgilisini öpüşürken bastı.

Eşref Rüya'da Faruk'a şok: Ayten ve sevgilisini öpüşürken gördü

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da yine heyecan dolu anlar yaşandı. Eşref Rüya'nın 33. bölümünde Fırat Koral’ın Dinçer olduğunun ortaya çıkmasıyla yaşanan heyecan kasırgasında, Eşref kurduğu oyunla baş düşmanının cezasını elleriyle kesti. Nisan’ın, Rüya’nın kendisi olduğunu öğrenmesiyle ise hikayede büyük bir kırılma yaşandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşref Rüya'da silahlar çekildi! O oyuncu diziden ayrıldı Eşref Rüya'da silahlar çekildi! O oyuncu diziden ayrıldı

Eşref Rüya da Faruk a şok: Ayten ve sevgilisini öpüşürken gördü 1

FARUK’UN SINAVI

Tüm sırların bir bir ortaya döküldüğü Eşref Rüya, baş döndüren bölümüyle ekran karşısındakileri mest ederken sanal medyaya da damgasını vurdu.
Eşref Rüya da Faruk a şok: Ayten ve sevgilisini öpüşürken gördü 2

Ayten tarafından ikinci kez ihanete uğrayan ve yıkılan Faruk’a destek mesajları yağdı.

Eşref Rüya da Faruk a şok: Ayten ve sevgilisini öpüşürken gördü 3

Ayten ve sevgilisinin öpüşme sahnesi de X'te konuşuldu. Sosyal medyada "Faruk da sürekli aldatılıyor", "Gerçekten aşkın göz kör galiba", "Ah Faruk ah" yorumları yapıldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk bölümü ilgi gördü! Yorum yağdıİlk bölümü ilgi gördü! Yorum yağdı
12 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi! Asansörde romantik poz 12 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi! Asansörde romantik poz

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

'İçindeki suyun maliyeti 3 TL' Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış

'İçindeki suyun maliyeti 3 TL' Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.