Güzel oyuncu Melisa Döngel bikinili pozlarıyla büyüledi

22 yaşındaki Melisa Döngel oynadığı rollerle ve güzelliğiyle kendinden söz ettiriyor. Genç yaşına rağmen oldukça başarılı işlere imza atan oyuncu sosyal medya hesaplarında sosyal yaşamını sık sık paylaşıyor. Eylül ayında başlaması beklenen Kusursuz Kiracı dizisinde oynayacak olan Melisa Döngel zorlu bir sezon öncesi yaptığı tatilde bikinisi ile kameralara poz verdi.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

18 Eylül 1999 yılında doğmuştur. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizide Nil karakterini oynadı. 2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye adlı dizide Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırdı. 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Ceren Başar karakterine hayat vermiştir. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı yıl Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, 2022'ye kadar Çağla Yılmaz karakterini canlandırmıştır.





