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Güzel oyuncu Mine Tugay mini elbiseli balkon pozuyla nefes kesti!

28.06.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalıştığı dizi ve projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Yaptığı her paylaşımla gündeme gelen güzel oyuncu, son olarak balkonda mini elbisesiyle verdiği pozla dudak uçuklattı.

Güzel oyuncu Mine Tugay mini elbiseli balkon pozuyla nefes kesti!

Güzel oyuncu Mine Tugay, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Takipçilerini güzelliğiyle mest eden 43 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak mini elbisesiyle balkon pozu verdi. Mine Tugay'ın düzgün fiziği ve görüntüsü takipçilerinin dikkatini çekti.

MİNİ ELBİSELİ BALKON POZU NEFES KESTİ

Son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterine hayat veren güzel oyuncu Mine Tugay, paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Her fırsatta özel hayatıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, en son mini elbiseli balkon pozuyla göz kamaştırdı.

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Mine Tugay'ın cesur pozu dikkat çekerken, 43 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü herkesi büyüledi.

DEKOLTELİ ŞEZLONG POZLARI OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından mini elbisesiyle bacak dekoltesini sergileyen Mine Tugay'ın şezlong pozları olay yaratmıştı.

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Tugay'ın paylaşımındaki cesur pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmemişti.

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Mine Tugay Instagram
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