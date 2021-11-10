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Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün abisini gören şaşıp kalıyor! Benzerlikleri dikkat çekti!

10.11.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Sefirin Kızı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün abisini görenler şaşıp kaldı.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün abisini gören şaşıp kalıyor! Benzerlikleri dikkat çekti!

29 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül, abisine benzerliğiyle şaşırtıyor. Anne tarafından Beyaz Rus, baba tarafından Türk olan abi-kardeş, sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çekiyor. İşte Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül:

Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün abisini gören şaşıp kalıyor!

Kardeşi Neslihan Atagül'ün aksine gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden İlkay Atagül, bir kız çocuğu babası.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün abisini gören şaşıp kalıyor!

Ekranların en çok aranan oyuncularından Neslihan Atagül'ün abisi olan İlkay Atagül'ün, Instagram'da 20 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün abisini gören şaşıp kalıyor!

İlkay Atagül, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün abisini gören şaşıp kalıyor!


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Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül
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