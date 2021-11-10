Güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün abisini gören şaşıp kalıyor! Benzerlikleri dikkat çekti!

29 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül, abisine benzerliğiyle şaşırtıyor. Anne tarafından Beyaz Rus, baba tarafından Türk olan abi-kardeş, sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çekiyor. İşte Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül:

Kardeşi Neslihan Atagül'ün aksine gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden İlkay Atagül, bir kız çocuğu babası.

Ekranların en çok aranan oyuncularından Neslihan Atagül'ün abisi olan İlkay Atagül'ün, Instagram'da 20 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

İlkay Atagül, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



