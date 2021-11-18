Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu'nun ablası ünlü sunucu çıktı!

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Hükümsüz gibi projelerde rol alan 41 yaşındaki ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun ablasının, Habertürk ve TV8 kanallarında sunuculuk yapan Selvinaz Fettahoğlu olduğunu biliyor muydunuz?

43 yaşındaki Selvinaz Fettahoğlu, Almanya'da dünyaya geldi. Bir süre yurt dışında yaşayan Selvinaz Fettahoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra Beşiktaş Kız Lisesi'nde okudu.

Habertürk ve TV8 gibi kanallarda sunuculuk yapan Selvinaz Fettahoğlu, 2012-2017 yılları arasında Sky Türk'te sunuculuk yaptı.

Evli ve çocuklu olan Selvinaz Fettahoğlu, şimdilerde yaşamını sevdiklerine adamış durumda.

Eski sunucu, hayatına dair mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Ayrıca Nur Fettahoğlu'nun da oyuncu olmadan önce spikerlik yaptığını belirtmeden geçmeyelim.



