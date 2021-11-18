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Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu'nun ablası ünlü sunucu çıktı!

18.11.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Peyker karakteriyle akıllara kazınan güzel oyuncu Nur Fettahoğlu'nun ablası da ünlü çıktı.

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu'nun ablası ünlü sunucu çıktı!

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Hükümsüz gibi projelerde rol alan 41 yaşındaki ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun ablasının, Habertürk ve TV8 kanallarında sunuculuk yapan Selvinaz Fettahoğlu olduğunu biliyor muydunuz?

43 yaşındaki Selvinaz Fettahoğlu, Almanya'da dünyaya geldi. Bir süre yurt dışında yaşayan Selvinaz Fettahoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra Beşiktaş Kız Lisesi'nde okudu.

Güzel oyuncu Nur fettahoğlu'nun ablası ünlü sunucu çıktı! Meğer TV8'de çalışmış!

Habertürk ve TV8 gibi kanallarda sunuculuk yapan Selvinaz Fettahoğlu, 2012-2017 yılları arasında Sky Türk'te sunuculuk yaptı.

Güzel oyuncu Nur fettahoğlu'nun ablası ünlü sunucu çıktı! Meğer TV8'de çalışmış!

Evli ve çocuklu olan Selvinaz Fettahoğlu, şimdilerde yaşamını sevdiklerine adamış durumda.

Güzel oyuncu Nur fettahoğlu'nun ablası ünlü sunucu çıktı! Meğer TV8'de çalışmış!

Eski sunucu, hayatına dair mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Güzel oyuncu Nur fettahoğlu'nun ablası ünlü sunucu çıktı! Meğer TV8'de çalışmış!

Ayrıca Nur Fettahoğlu'nun da oyuncu olmadan önce spikerlik yaptığını belirtmeden geçmeyelim.

Güzel oyuncu Nur fettahoğlu'nun ablası ünlü sunucu çıktı! Meğer TV8'de çalışmış!

Güzel oyuncu Nur fettahoğlu'nun ablası ünlü sunucu çıktı! Meğer TV8'de çalışmış!

Güzel oyuncu Nur fettahoğlu'nun ablası ünlü sunucu çıktı! Meğer TV8'de çalışmış!

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Anahtar Kelimeler:
Habertürk TV8 Nur Fettahoğlu
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