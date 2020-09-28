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Güzel sörfçü Ellie-Jean Coffey'den taciz itirafı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.09.2020 19:12 | Son Güncelleme

Spor kariyerini sonlandırıp çıplak fotoğraf ve videoların satıldığı cinsel içerikli siteye üye olduktan sonra hayranları tarafından büyük tepki gören sörfçü Ellie-Jean Coffey, sörf sektöründe güçlü adamlar tarafından tacize uğradığını itiraf etti. Genç sporcu, yaşadığı travmayı yıllarca atlatamadığını ve bu durumu kimseye anlatamadığını dile getirdi.

Güzel sörfçü Ellie-Jean Coffey'den taciz itirafı!

Sörf kariyerine son verip kız kardeşleri ile beraber ünlülerin cinsel içerikli fotoğraflar ve videolarını paylaştığı siteye üye olan ve sörf severlerden tepki alan 25 yaşındaki Avustralyalı sörfçü Ellie-Jean Coffey, sörf sektöründe güçlü adamların tacizinden dolayı yaşadığı tramvayı yıllarca uğraştıktan sonra atlatabildiğini söyledi.

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12 yaşında sörf kariyerine başlayan Ellie, sörf sektörüne ilk girdiği zaman dünyanın en şanslı kızı olduğunu düşündüğünü ama kısa bir süre sonra sektörün karanlık yüzü ile tanıştığını söyledi.Genç sporcu, sektöre girdikten sonra fiziki ve ruhsal tacizlerle uğraşmaya başladığını bir süre sonra yaşadığı travma nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve iyileşmesinin yıllarca sürdüğünü söyledi.

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Yaşadığı tacizi yakın arkadaşlarından başka kimseye anlatmadığını söyleyen sörfçü, sadece kendisini değil sektör içinde bulunan bütün kızların güçlü pozisyonda olan adamların tacizine uğradıklarını söyledi.Başarılı sporcu tacizden bir süre sonra kendisini daha güçlü hissettiğini bu nedenle sörfü bırakıp söz konusu siteye üye olmaya karar verdiğini söyledi.

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Siteye üye olduğu için kendisine tepki gösterilmesine cevaben de sörfü bırakıp siteye üye olduktan sonra daha mutlu olduğunu ve bundan sonra başkalarının, hayatı ile ilgili kararlarını etkilemesine izin vermeyeceğini söyledi.

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