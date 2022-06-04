Güzelce açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Güzelce açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güzelce açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, emniyetle West İstanbul Marina'ya yanaştırıldığı duyuruldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz