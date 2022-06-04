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Güzelce açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

04.06.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelce açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Güzelce açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güzelce açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, emniyetle West İstanbul Marina'ya yanaştırıldığı duyuruldu.

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