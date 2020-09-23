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Güzelhisar Sosyal Tesisleri projesi için ilk adım atılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 23.09.2020 17:36 | Son Güncelleme

İzmir’de, Aliağa Belediyesinin tarihi Güzelhisar Mahallesi’nde hayata geçirmeyi planladığı Güzelhisar Sosyal Tesisleri projesinde ilk adım atılıyor.Aliağa ilçesinde, "Marka Kent Aliağa" vizyonu kapsamında hazırlanan Güzelhisar Sosyal Tesisleri projesinde ihale aşamasına gelindi.

İzmir’de, Aliağa Belediyesinin tarihi Güzelhisar Mahallesi’nde hayata geçirmeyi planladığı Güzelhisar Sosyal Tesisleri projesinde ilk adım atılıyor.
Aliağa ilçesinde, "Marka Kent Aliağa" vizyonu kapsamında hazırlanan Güzelhisar Sosyal Tesisleri projesinde ihale aşamasına gelindi. Aliağa’ya değer katacak projenin yapım ihalesinin, 24 Eylül 2020 Perşembe günü saat 10.00’da belediye meclis salonunda yapılacağı ifade edildi.
Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirileceği, isteklilerin; 214 kalem inşaat, elektrik ve peyzaj yapım işini kapsayan ihalenin detaylarına EKAP’tan ulaşabileceği belirtildi. İhaleyi kazanan firma, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlayacak. İşin tamamlanma süresi ise yer tesliminden itibaren 150 takvim günü olarak belirlendi.
Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu olacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olduğu ifade edildi.

Tarih ve doğayla iç içe bir tesis
Güzelhisar’da, günübirlik ziyaretçiler için köyün tarihi ve doğal dokusuna uygun bir sosyal tesis inşa edileceği gibi Güzelhisar’ın doğal güzellikleri de öne çıkarılacak. Tesis ile Güzelhisar, hafta sonu kahvaltısı ve doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için İzmir’in doğa içinde alternatif bir mahallesi olacak.
Belediye, kısa süre içinde sosyal tesisi hizmete açarak, günübirlik ziyaretçileri ve tarih-doğa tutkunlarını mahalleye davet edecek. Kuzey Ege Otoyoluyla İzmir merkezden dakikalar içinde ulaşılabilecek sosyal tesiste; yaz bahçesi, cam restoran, özel teraslar ve balkonlar, kış restoran, çocuk oyun alanları, köy pazarı yöresel ürün satış tezgâhları, gözleme evi, dibek kahvesi, otopark ve mescit yer alacak.

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