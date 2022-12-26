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Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş makyajsız pozuyla dikkat çekti

26.12.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabiliyeti ve güzelliğiyle genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş, makyajsız görüntüsüyle dikkat çekti.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş makyajsız pozuyla dikkat çekti

Vakıfbank Spor Kulübü resmi Instagram hesabı, kadın voleybolcularının en doğal hallerini paylaştı. Türkiye Kadın Milli Voleybol takımındaki başarılarıyla göz dolduran Zehra Güneş, güzelliğiyle yine büyüledi.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş makyajsız pozuyla ilgi odağı oldu

Zehra Güneş'in makyajsız pozuna hayranları tarafından övgü dolu yorumlar yapıldı.

Cansu Özbay ve Aylin Sarıoğlu gibi isimler de antrenman kareleriyle beğeni topladı.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş makyajsız pozuyla dikkat çekti

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş makyajsız pozuyla dikkat çekti

12 yaşından beri Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terleten Zehra Güneş, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımlarında kiralık olarak forma giymişti.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş makyajsız pozuyla dikkat çekti

23 yaşındaki yıldız voleybolcu, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş makyajsız pozuyla dikkat çekti

Zehra Güneş, 1 yıldır birlikte olduğu Eren Dişli ile olan ilişkisini sonlandırma kararı almıştı.

Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş makyajsız pozuyla dikkat çekti


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