Güzelliği sınırları aşan Zehra Güneş makyajsız pozuyla dikkat çekti

Vakıfbank Spor Kulübü resmi Instagram hesabı, kadın voleybolcularının en doğal hallerini paylaştı. Türkiye Kadın Milli Voleybol takımındaki başarılarıyla göz dolduran Zehra Güneş, güzelliğiyle yine büyüledi.

Zehra Güneş'in makyajsız pozuna hayranları tarafından övgü dolu yorumlar yapıldı.

Cansu Özbay ve Aylin Sarıoğlu gibi isimler de antrenman kareleriyle beğeni topladı.

12 yaşından beri Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terleten Zehra Güneş, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımlarında kiralık olarak forma giymişti.

23 yaşındaki yıldız voleybolcu, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Zehra Güneş, 1 yıldır birlikte olduğu Eren Dişli ile olan ilişkisini sonlandırma kararı almıştı.



