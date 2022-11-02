'Güzellik Kraliçeleri' evlendiklerini açıkladı!

2020 yılında Uluslararası Güzellik yarışmasında ülkelerini temsil eden Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentín dünyaevine girdiklerini açıkladı.
Evlilik kararı aldıklarını sosyal medyadan duyuran ikili, yayınladıkları görüntülerde özel anlarını ve evlilik teklifine de yer verdi.
Beyaz giyinen ikilinin Porto Riko'daki bir evlendirme dairesi önünde evliliklerini kutladıkları anlar görülüyor.
İkili, "İlişkimizi gizli tutmayı seçtikten sonra, kapılarımızı özel bir güne açıyoruz" açıklamasında bulundu.