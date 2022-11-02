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'Güzellik Kraliçeleri' evlendiklerini açıkladı!

02.11.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkelerini Miss Arjantin ve Miss Porto Riko olarak temsil eden Mariana Varela ve Fabiola Valentín, aşklarını sır gibi sakladıktan sonra sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla herkesi şaşırttı. Şu ana kadar cinsel kimliklerine dair açıklama yapmamayı tercih eden ikili romantik bir paylaşımla evlendiklerini duyurdu.

'Güzellik Kraliçeleri' evlendiklerini açıkladı!

2020 yılında Uluslararası Güzellik yarışmasında ülkelerini temsil eden Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentín dünyaevine girdiklerini açıkladı.

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ÖZEL ANLARI PAYLAŞTILAR

Evlilik kararı aldıklarını sosyal medyadan duyuran ikili, yayınladıkları görüntülerde özel anlarını ve evlilik teklifine de yer verdi.

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Beyaz giyinen ikilinin Porto Riko'daki bir evlendirme dairesi önünde evliliklerini kutladıkları anlar görülüyor.
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"GİZLİ TUTMAYI TERCİH ETTİK"

İkili, "İlişkimizi gizli tutmayı seçtikten sonra, kapılarımızı özel bir güne açıyoruz" açıklamasında bulundu.


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